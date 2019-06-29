Bisikletiyle ekmek almaya gidiyordu. Ölüm böyle geldi…

Hatay’ın Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi’nde Senem Altunsoy (15) ekmek almak için evinden çıktı.

Bisikletinin freni tutmayınca, Altunsoy duramayarak bir evin duvarına çarparak ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Genç kız olay yerine çağrılan ambulansla, yapılan ilk müdahalenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi’e kaldırıldı.

Altunsoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Altunsoy’un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.