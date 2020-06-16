Pratik bir lezzet: Bisküvili pasta tarifi

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Bisküvili pasta tarifi

Bisküvili pasta malzemeleri

1 paket sade bisküvi

Muhallebisi için;

1 litre süt

1/2 su bardağı un

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

2 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Bisküvili pasta yapılışı

Muhallebi için;

Öncelikle tencerede süt, şeker, yumurta ve vanilyayı çırpıp pişirmeye başlıyoruz. Kıvam aldıktan sonra bir kasede yumurta sarısını çırpıyoruz. Pişirdiğimiz muhallebiden biraz ekleyip sıcaklığı dengeliyoruz ve çırpılmış yumurtayı muhallebinin içine ekleyip karıştırıyoruz. En son tereyağını ilave ediyoruz ve karıştırıp ocaktan alıyoruz. Pastayı hazırlayacağımız oval ve yüksek bir kaba muhallebiyi boşaltıyoruz. İçine bisküvileri yerleştirip dondurucuda 20 dakika donduruyoruz. Süslemek için meyve ekleyip yeniden buzdolabında 7-8 saat dinlendiriyoruz.



