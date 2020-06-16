Yemek Pratik bir lezzet: Bisküvili pasta tarifi

Pratik bir lezzet: Bisküvili pasta tarifi

Yemek

Pratik bir lezzet: Bisküvili pasta tarifi

İster tatlı niyetine isterseniz de doğum günü pastası olarak yapabileceğiniz bisküvili pasta tarifi, evde yapılan kolay bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için bisküvili pasta tarifi arıyorsanız "Bisküvili pasta tarifi, bisküvili pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

16 Haziran 2020, Salı 12:04 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bisküvili pasta tarifi, hem lezzetli hem de hafif bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için bisküvili pasta tarifi arıyorsanız "Bisküvili pasta tarifi, bisküvili pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Bisküvili pasta tarifi

Bisküvili pasta malzemeleri

  • 1 paket sade bisküvi 

Muhallebisi için;

  • 1 litre süt
  • 1/2 su bardağı un
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 paket vanilya
  • 2 yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı 
  • 2 su bardağı sıcak su

Bisküvili pasta yapılışı

Muhallebi için;

Öncelikle tencerede süt, şeker, yumurta ve vanilyayı çırpıp pişirmeye başlıyoruz. Kıvam aldıktan sonra bir kasede yumurta sarısını çırpıyoruz. Pişirdiğimiz muhallebiden biraz ekleyip sıcaklığı dengeliyoruz ve çırpılmış yumurtayı muhallebinin içine ekleyip karıştırıyoruz. En son tereyağını ilave ediyoruz ve karıştırıp ocaktan alıyoruz. Pastayı hazırlayacağımız oval ve yüksek bir kaba muhallebiyi boşaltıyoruz. İçine bisküvileri yerleştirip dondurucuda 20 dakika donduruyoruz. Süslemek için meyve ekleyip yeniden buzdolabında 7-8 saat dinlendiriyoruz.

İlgili Haberler
Köstebek pasta tarifi: Köstebek pasta nasıl yapılır?Her lokmada ayrı bir tat: Browni kurabiye tarifi


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hazır kek tadında: Damla çikolatalı kek tarif