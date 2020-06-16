Pratik bir lezzet: Bisküvili pasta tarifi
İster tatlı niyetine isterseniz de doğum günü pastası olarak yapabileceğiniz bisküvili pasta tarifi, evde yapılan kolay bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için bisküvili pasta tarifi arıyorsanız "Bisküvili pasta tarifi, bisküvili pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
16 Haziran 2020, Salı 12:04 Son Güncelleme:
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Evde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bisküvili pasta tarifi, hem lezzetli hem de hafif bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için bisküvili pasta tarifi arıyorsanız "Bisküvili pasta tarifi, bisküvili pasta nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.
Bisküvili pasta tarifi
Bisküvili pasta malzemeleri
- 1 paket sade bisküvi
Muhallebisi için;
- 1 litre süt
- 1/2 su bardağı un
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 2 yumurta sarısı
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- 2 su bardağı sıcak su
Muhallebi için;
Öncelikle tencerede süt, şeker, yumurta ve vanilyayı çırpıp pişirmeye başlıyoruz. Kıvam aldıktan sonra bir kasede yumurta sarısını çırpıyoruz. Pişirdiğimiz muhallebiden biraz ekleyip sıcaklığı dengeliyoruz ve çırpılmış yumurtayı muhallebinin içine ekleyip karıştırıyoruz. En son tereyağını ilave ediyoruz ve karıştırıp ocaktan alıyoruz. Pastayı hazırlayacağımız oval ve yüksek bir kaba muhallebiyi boşaltıyoruz. İçine bisküvileri yerleştirip dondurucuda 20 dakika donduruyoruz. Süslemek için meyve ekleyip yeniden buzdolabında 7-8 saat dinlendiriyoruz.