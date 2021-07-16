Tadını çok seveceğiniz ve kolayca yapabileceğiniz bisküvili yaş pasta tarifi oldukça pratik. Peki, bisküvili yaş pasta nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer? Her lokmasında ayrı tat alacağınız bisküvili yaş pasta tarifi, yapılışı, hazırlanışı, malzemeler ve püf noktası...

BİSKÜVİLİ YAŞ PASTA TARİFİ

Bisküvili yaş pasta malzemeleri

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1/2 su bardağı süt

1 paket vanilya

2 yemek kaşığı kakao

1 paket kabartma tozu

1,5 su bardağı un

Islatmak için:

1 su bardağı süt

Katmanları için:

2 paket kakaolu krem şanti

2 su bardağı süt

2 paket pötibör bisküvi

Üzeri için:

200 mililitre krema

200 gram çikolata

Bisküvili yaş pasta yapılışı

Yumurta ve şeker, yumurtaların rengi koyu sarıdan açık sarıya dönünceye dek iyice çırpılır. Diğer kek malzemeleri eklenerek karıştırılır. En son un ve kabartma tozu ilave edilerek kek harcı tamamlanır. Hazırlanan kek harcı yağlanmış ve hafifçe unlanmış borcama dökülür. 175-180 derece önceden ısıtılmış fırında ilk 20-25 dakikadan itibaren kürdan testi yapılarak kürdan temiz çıkana dek pişirilir. Kek fırında pişirirken 2 paket kakaolu krem şanti 2 su bardağı süt ile çırpılır. Pişen kek fırından alınır. Ilınınca her yerine kürdanla delikler açılır ve 1 su bardağı (tam dolu) süt kekin üzerine dökülür. Hazırlanan kremşantiden çok az bir miktar kekin üzerine ince bir tabaka olacak şekilde sürülür. 1.paket petibör bisküvi tek tek süte batırılarak pastanın üzerine dizilir. Kremşantinin yarısı bisküvilerin üzerine sürülür. 2.paket bisküvi de aynı şekilde süte batırılarak kremşantinin üzerine dizilir. Kalan krem şanti ile bisküvilerin üzeri kaplanır ve dinlenmesi için pasta dolaba kaldırılır. 1 paket krema ocak üzerindeki tencereye alınır. Kenarlarından hafifçe kaynamaya başlayınca ocak kapatılır. 200 gram bitter çikolata eklenir ve karıştırılarak erimesi sağlanır. Soğumaya bırakılır. Ganaj soğuyunca pastanın üzerine dökülerek her yeri güzelce ganaj ile kaplanır. En az yarım saat dolapta bekletildikten sonra istenilen büyüklükte dilimlere bölündükten sonra üzeri süsleyip servis edin.



