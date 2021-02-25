BIST100 yüzde 0.35 yükseldi, dolar 7.21 lirada

Faiz artırımlarının ardından Ağustos ayından bu yana ilk kez 7.0 liranın da altına indikten sonra, hafta başından itibaren gelen alımlarla Çarşamba günü 7.20 lirayı aşan dolar, Perşembe günü de bu düzeylerde işlem gördü.

Ekonomik güven endeksi Ocak ayındaki 96.2 düzeyinden, Şubat ayında yüzde 0.5 gerileyerek 95.8 düzeyine düştü.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ekonomik güven endeksindeki gerileme, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Merkez Bankası’nın (TCMB) verilerine göre, yurtiçi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 19 Şubat ile biten haftada bir önceki haftaya göre 893 milyon dolar düşüşle 234.73 milyar dolar oldu.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 7.1530 lira ve en yüksek 7.2491 lirayı gördükten sonra, 7.21 - 7.22 lira aralığında,

- euro en düşük 8.7148 lira ve en yüksek 8.8864 lirayı gördükten sonra, 8.83- 8.84 lira aralığında,

- sterlin en düşük 10.1264 lira ve en yüksek 10.2682 lirayı gördükten sonra 10.23 - 10.24 lira aralığında hareket ediyordu.

Küresel piyasalarda 1.21559 - 1.22400 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.22372 düzeyindeydi.

Merkez Bankası’nın (TCMB) geçen hafta gerçekleştirdiği ve politika faizini yüzde 17 düzeyinde sabit tuttuğu Para Politikası Kurulu toplantısında ilişkin özetlerde, "Öncü verilerle de teyit edildiği üzere, haberleşme hizmetlerinde özel iletişim vergisinin yüzde 7.5’ten yüzde 10’a çıkarılmasının hizmet enflasyonu üzerindeki yukarı yönlü etkisi not edildi. Enflasyon beklentileri Ocak ayının ardından Şubat ayında da gerilemiş, ancak yüksek seviyelerini korumuştur" denildi.

Kurul’un, tüketici fiyat endeksindeki ağırlık değişiminin Ocak Enflasyon Raporu tahmin patikasına etkilerini değerlendirdiği belirtilen özetlerde, "Başta gıda ve temel mallar olmak üzere yıllık enflasyonun yüksek seyrettiği grupların ağırlığındaki artışın yıllık enflasyonu yıl ortasına kadar bir miktar yukarı yönde etkileyeceği not edildi. Bazı Kurul üyeleri, enflasyon beklentilerindeki yüksek düzeylere bağlı olarak bireysel kredi talebinin halen güçlü seyrettiğinin altını çizerek para politikasındaki sıkılaşmanın etkilerinin henüz yeterince hissedilmediği değerlendirmesini yinelemiştir. Bu kapsamda kredi büyümesi ve kompozisyonuna ilişkin gelişmeler yakından takip edilecek" diye eklendi.

DHA