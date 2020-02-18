Bit okul çağındaki çocuklarda travma sebebi

Bit, insanların saçlarında yaşayan ve kafa derisindeki kanla beslenen kanatsız bir böcek türü. Hem çocukların hem de ebeveynlerin korkulu rüyası bit, çok hızlı bulaşabiliyor. Bu nedenle özellikle ilköğretim çağındaki çocuklarda daha sık görülüyor. Saç derisinde 4 haftaya kadar yaşayabilen bit, sirke adı verilen yumurtalarından günde ortalama 10 tane bırakıyor. Bir an önce önlem alınmazsa bit bulaşan kişiyle temas eden herkese kolayca bulaşabiliyor.

Bit, mont, şapka veya atkılardan geçebiliyor

Kıyafetlerde 24 saat boyunca hayatta kalabilen bit, mont, şapka veya atkılardan da kolaylıkla saça geçebiliyor. Bit sorununa hızla müdahale edilip çözüm bulunmazsa çocukların psikolojisi bundan çok ciddi etkilenebiliyor, hatta bu durum travmatik bir hal alabiliyor.

Bitlenen çocuk dışlanma korkusu yaşıyor

Yetişkinlerin bile bitlenme olayına travmatik baktığını, bu nedenle çocuğa kafasında gezinen küçük böceklerin olduğunu söylemek için doğru cümleleri seçmek gerektiğinin altını çizen Çocuk Gelişimi ve Pedagojisi Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, “Bitlendiği fark edilen çocuklar, arkadaşları tarafından dışlanıyor ve zorbalığa maruz kalıyor. Çocukların bitten bu kadar korkmaları ve canavar olarak görmelerinin temeli de burada yatıyor. Arkadaşlarının dalga geçmesi, çocuklarının psikolojisini kötü etkiliyor. Bu dışlanma korkusu, çocuğun sosyal hayata karışmasına engel oluyor ve özgüvenini etkiliyor. Çocuk kendini eve hapsediyor ve değil okula gitmek, dışarı dahi çıkmak istemiyor. Bitin çocukların hayatını bu kadar olumsuz etkilemelerinin nedeni, çocuklara konuyla ilgili yeterli eğitimin aileleri tarafından verilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Bit hakkında yeterli bilgisi olmayan çocuklar, konuyu kendi aralarında çok daha büyütüyor. Bu problem, etkili bir şampuanla sadece tek yıkamada çözülebiliyor. Çocuklar da rahat bir nefes alıyor. ” diye konuştu.