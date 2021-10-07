ABD kripto paraların suç amaçlı kullanılmasının önüne geçmek için yeni bir adım attı ve Ulusal Kriptopara Uygulama Timi'ni kurdu. Tim, sanal para borsaları ve kara para aklayıcılar tarafından işlenen suçları soruşturacak.

ULUSAL KRİPTOPARA UYGULAMA TİMİ KURULDU

ABD Adalet Bakanlığı, kripto paraların suç amaçlı kulllanımlarını soruşturmak ve kovuşturmak amacıyla Ulusal Kriptopara Uygulama Timi kurdu.

Kurulan bu yeni timin görevleri arasında, sanal para borsaları ve kara para aklayıcılar tarafından işlenen suçları soruşturmak olacak. Tim ayrıca, dolandırıcılık veya gasp yolu ile kaybedilen sanal paraların takibi ve geri alınması üzerinde de çalışmalarda bulunacak. Bilgisayar korsanlarına kripto para ile yapılan fidye ödemeleri de yine timin görevleri arasında olacak.

"DİTİJAL PARA PLATFORMLARINDA KÖTÜYE KULLANIMI KÖKÜNDEN KAZIYACAĞIZ"

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Lisa O. Monaco yaptığı açıklamada, "Teknoloji geliştikçe Adalet Bakanlığı'da gelişmeli. Bu dijital para platformlarında kötüye kullanımları, suistimalleri kökünden kazıyacağız ve bu sistemlere kullanıcıların güvenini sağlayacağız" diye konuştu.

BITCOIN 55 BİN DOLARI GEÇTİ

Genel olarak ekim aylarını yükseliş ile kapatan kripto para piyasalarında bu ekim ayında da benzer bir seyir hakim.

Kripto paraların en yüksek hacimlisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 7'nin üzerinde değer kazanarak 55 bin Dolar sınırının üzerine çıktı. Kripto parada son 7 günlük yükseliş ise yüzde 26 oldu.

İkinci sırada bulunan Ethereum'da da değer artışı devam ediyor. Ethereum son 24 saatte 1.40 değer kazanarak 3 bin 500 doların üzerine çıktı.