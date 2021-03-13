Ekonomi Bitcoin 59 bin doları geçti, yeni rekor geldi

Bitcoin 59 bin doları geçti, yeni rekor geldi

Ekonomi

Bitcoin 59 bin doları geçti, yeni rekor geldi

Son dönemde fiyatlarında önemli dalgalanmalar yaşanan Bitcoin bugün 59 bin doların üzerine çıkarak yeni bir rekor elde etti.

13 Mart 2021, Cumartesi 14:55 Son Güncelleme:
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Bitcoin'in dün yaşadığı artış ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs'ın, kripto para alım satım hizmetlerini yeniden başlatmaya karar vermesiyle başladı. Goldman Sachs COO'su John Waldron, Bitcoin'e yatırım yapmak isteyenlerin talebini karşılamanın yollarını araştırdıklarını söylemişti.

Ünlü iş insanı Bill Gates son günlerde Bitcoin'le ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Kripto para birimi Bitcoin’e karşı başından beri mesafeli bir tavır sergileyen Gates geçtiğimiz günlerde yatırımcıları uyarmıştı. 

Bill Gates dün yaptığı açıklamada da Bitcoin'in çevreye verdiği zarar nedeniyle kaçınılması gereken bir yatırım olduğunu belirtmişti.


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