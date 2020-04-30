Bitcoin 9 bin doların üzerini gördü

Covid-19 pandemisine ilişkin alınan ekonomik önlemlerin ardından sert düşerek mart ayında 5 bin dolar düzeyine kadar gerileyen Bitcoin, yeniden toparlanarak uzun aradan sonra yeniden 8 bin doların üzerine çıktı.

Kripto para piyasası yatırımcıları mayıs ortasında yapılması beklenen Bitcoin bölünmesine doğru alımlarını artırdılar. Önceki iki bölünmenin ikisinde de Bitcoin fiyatı tüm zamanların en yükseğine tırmanmıştı.

Perşembe günü yüzde Hong Kong saatiyle 11:30'da 1.9 yükselerek 9,099 doları görmesinin ardından 8,890 dolarlı seviyelerden alıcı buldu. Bitcoin Çarşamba günü yüzde 15 tırmandı. Diğer kripto paralar da yükseldi. Bitcoin Cash ve Litecoin kazançlarını üçüncü güne taşıdı.

Kripto paralar riskli varlıklarla birlikte hareket etti. Hisse senetleri geçen ay yüzde 30'dan fazla değer kazandı. Ancak birçok kripto para hayranı yükselişe ilişkin Bitcoin'un yaklaşan halvingini de işaret ediyor. Halving/halvening madencilerin ödüllendiriliği kripto para sayısının yüzde 50 azalması anlamına geliyor.

O anda kıdemli piyasa analisti Craig Erlam, "Bitcoin'un iki haftadan az kalan halvingi spekülatör kaynaklı yükseliş beklentisinin bir kısmını açıklayabilir. Ancak takvimde çok uzun zamandır olan bir olayın zaten fiyatlanmış olacağını düşünmelisiniz. Halving gününe geldiğimizde bu hareketin bir kısmı sönebilir." dedi.

Ancak 8 bin doların üzerine çıkılmasıyla birlikte Bitcoin, GTI Küresel Güç İndikatörü'ne göre aşırı alım bölgesine girdi. Varlıklar 70 seviyesini aştığında aşırı alım bölgesinde olduğu varsayılıyor. Bu, kripto paranın kısa vadede kazançlarını artırmakta zorlanabileceğini işaret ediyor.

Fundstrat Global Advisors LLC teknik strateji birimi idari direktörü Rob Sluymer, "2018'den beri aşırı volatil bir işlem aralığı görüyoruz.