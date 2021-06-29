Bitcoin Madenciliği ve enerji tüketimi ile ilgili açıklamalarda bulunan Huobi Bölge Genel Müdürü Alphan Göğüş, “Bitcoin madenciliği ile yıllık elektrik enerji tüketimi olan 61,76 TW ile dünya tüketiminin %0.28’ini oluşturuyor. Ancak bu bilgiyi değerlendirirken, şu gerçeğin de altını çizmek gerekir. Geleneksel finans sektöründe tüm dünyadaki sunucular, şubeler ve ATM’ler için bir yılda yaklaşık 140 TW enerji harcanıyor. Bu değer Bitcoin’in yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık 4 katıdır. Dolayısıyla değerlendirmemizi bu çerçevede yapmalıyız” dedi.

Göğüş sözlerine şöyle devam etti: “Aslında, Bitcoin için harcanan enerji arttıkça sistemin güvenliği de bir o kadar artıyor çünkü Bitcoin ağını hacklemek için ağın kullandığı enerji seviyesinden daha fazla miktarda enerji harcanması gerekir. Dolayısıyla, Bitcoin ağı büyüyüp sistemin kullandığı elektrik enerjisi arttıkça hacklenmesi daha da zorlaşıyor. Bitcoin madenciliğinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması, yüksek enerji kullanımını bir sorun olmaktan çıkaracaktır. Bu noktada Bitcoin madenciliğinin Çin’den uzaklaşarak ABD’ye doğru kayması ve çevreci santrallere erişimin artması sektör için önemli bir gelişme. Geçtiğimiz dönemde kripto para sektörüne olan ilgisiyle öne çıkan Elon Musk, madencilikte kullanılan enerjinin yenilenebilirlik seviyesinin yüzde 50’ye ulaşması durumunda, Bitcoin ile Tesla satışlarının tekrar başlayacağını açıkladı. Bu örnek bize gösteriyor ki, yenilenebilir enerji kullanımı sadece çevresel olarak değil, yatırımcıların Bitcoin’e ilgisi anlamında da olumlu etki yaratacaktır. Bunun yanında, blockchain teknolojisinin de gelişmeye devam etmekte olduğunu unutmamak gerekir. Yeni nesil blockchain ağları enerji ve performans olarak daha verimli olan Hisse Kanıtı (Proof-of-Stake) gibi mutabakat mekanizmalarını tercih ediyorlar. Önümüzdeki dönemde karşılaşacağımız çözümlerde enerji verimliliği de önemli bir kriter olarak karşımıza çıkacaktır.”

Çinli yatırımcılara türev işlem yasağı

Huobi, kısa süre önce Çinli yatırımcılara kripto para türevlerinde işlem yapmayı yasakladı.

Huobi, kullanıcı sözleşmesinde 26 Haziran tarihinde yaptığı değişiklik ile Çin ve Tayvan'dan yatırımcılarını Huobi web sitesi üzerinden türev alım satım hizmetlerini kullanmalarının yasaklandığını bildirdi.

İsrail, Irak, Bangladeş, Bolivya, Ekvator, Kırgızistan ve İngiltere'den yatırımcılar da türev ticareti hizmetlerini kullanamayacak.