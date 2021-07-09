Türkiye Bitcoin dolandırıcılığı bitmiyor! 500 milyonluk vurgun

Bitcoin dolandırıcılığı bitmiyor! 500 milyonluk vurgun

Türkiye

Bitcoin dolandırıcılığı bitmiyor! 500 milyonluk vurgun

"Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçe ile başlayan ve kripto para borsasında faaliyet gösteren Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 400 bine yakın kişiyi dolandırıp 2 milyar dolarlık vurgun yaparak yurt dışına kaçmasıyla devam eden Bitcoin dolandırıcılığı bitmek bilmiyor...

09 Temmuz 2021, Cuma 09:41 Son Güncelleme:
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Bitcoin dolandırıcılarına bir yenisi daha Aydın'da eklendi. Nazilli ilçesinde üniversiteyi bitirdikten sonra yatırım danışmanlığı ofisi açan Ahmet Y., yurt dışı merkezli bir şirketin yatırım uzmanı olarak kendisini çevresine tanıttı.

'ÜRETİM YAPIYORUZ' DEDİ

Ahmet Y., tanıştığı kişilere bağlı olduğu şirketin Bitcoin makineleri ürettiğini, Bitcoin üreterek yüksek kazanç elde edileceği vaadinde bulundu.

Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Nazilli'nin önde gelen isimlerinin de bu işe yatırım yaptıkları söylemlerinde bulunan Ahmet Y., bu yolla güven sağladığı kişilerden para toplamaya başladı.

500 MİLYON LİRA

Aydın'ın yanı sıra ailesinin yaşadığı Bursa ve farklı illerden de vatandaşlardan para toplayan Ahmet Y., yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu. Nazilli ilçesinde Bitcoin mağduru 80 kişi 25 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla Nazilli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

Vurgunlar "Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçe ile başlamıştı


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