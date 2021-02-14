Ekonomi Bitcoin durmadan yükseliyor

Bitcoin durmadan yükseliyor

Ekonomi

Bitcoin durmadan yükseliyor

Bitcoin, 49.000 doların biraz üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Kripto para birimi Bitcoin, özellikle Tesla'nın Ocak ayında 1,5 milyar dolar yatırım yaptığını duyurduğundan beri büyüyor.

14 Şubat 2021, Pazar 10:11 Son Güncelleme:
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Coindesk portalına göre Bitcoin, 49.000 doların biraz üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Kripto para biriminin 20 farklı ticaret platformundan bir araya getirilen ortalama fiyatı, GMT saatiyle 6:00'dan itibaren veri başına 49.143 dolar. Bitcoin, Binance'de en az yüzde 3.33 değer kazanarak 49.300 dolara ulaştı.

Uzun vadede 50 bin dolara ulaşabilir

Sputniknews'ün haberine göre Bloomberg daha önce kripto para borsası Luno ve aracı kurum OSL'den uzmanlara atıfta bulunarak, Bitcoin'in üstünlük ve en iyi yatırım cenneti için rekabette altın almaya hazır göründüğü için uzun vadede 50 bin dolara ulaşabileceğini söyledi.

Bu yılın başlarında, kripto para piyasasının değeri 1 trilyon doları aştı. Toplamda Bitcoin, kilitlenmelerin neden olduğu koronavirüs salgını ve ekonomik krizin ortasında para birimleri zayıflarken, yıl içinde yüzde 340 büyüdü.

400 bin dolarlık tahmin 

Guggenheim'ın baş yatırım sorumlusu (CIO) Scott Minerd, 21 Ocak'ta CNBC Bell programında yaptığı açıklamada Bitcoin'in bir rekor daha kırmayacağını ifade etmişti.

Minerd, 8 Ocak'ta rekor kırarak 42 bin doları gören Bitcoin'in 2022'ye kadar bu seviyeden daha yukarı çıkmasının olası olmadığını belirtmişti.

Minerd Bitcoin için kısa vadede düşüş beklese de uzun vadede 400 bin dolarlık bir tahmini var. 2020 sonundaki Bitcoin rekorunda da CIO 400 bin dolarlık tahmini açıklamıştı. Ancak ardından yükselişin devam etmesinin mümkün olmadığını dile getirmişti.

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