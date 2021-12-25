Bitcoin için 100 bin dolar tahmini: Tarih verdi

Kripto Para birimleri yeniden yükseliş trendine girdi. Küresel ekonomideki enflasyon endişeleri ve Fed'in aldığı kararlarla temkinli ilerleyen kripto para birimleri, rekordan uzak ilerlese de yükselişini kararlılıkla sürdürüyor.

51 BİN SEVİYESİNİ AŞTI

İlk sırada yer alan Bitcoin, şu anda 51 bin doları zorluyor ve 50 bin 942 dolardan işlem görüyor. 1 gün içinde en düşük 50 bin 699 doları gören Bitcoin en yüksek ise 51 bin 951 Dolar seviyesine çıktı. Öte yandan Bitcoin 7 günlük en düşük rakamda 45 bin 723 doları görmüştü.

2. sırada yer alan Ethereum 4 bin dolar seviyesinde seyrediyor. Ethereum'un 1 hafta içinde gördüğü en düşük seviye 3 bin 776 dolar ve en yüksek rakam ise 4 bin 157 dolar olmuştu.

Üçüncü sıradaki BNB, 545 dolardan işlem görüyor. Hafta içinde 510 dolara kadar gerileyen kripto para birimi en yüksek 552 doları gördü.

6 HANELİ FLAŞ TAHMİN

Fundstrat Global Advisors Dijital Varlık Stratejisi Başkan Yardımcısı Armando Aguilar hem kripto paralar hem de Ethereum'la ilgili açıklamalarda bulundu. Çoğu kripto para biriminin önümüzdeki yıllarda iyi performans göstermesini beklediğini açıklayan Aguilar, Ethereum'un büyük yükseliş yapacağına inanıyor.

Business Insider için hazırladığı raporda yılın kripto para piyasası için dalgalı bir yıl olduğunu belirten Aguilar, yıl boyunca piyasayı sarsan dalgalanmanın gelecek yıl da sürmesini beklediğini açıkladı.

Aguilar, Ethereum için 9 bin dolarlık bir tahminde bulunurken meta evreninin ve NFT'lerin büyümesiyle destekleneceğinin de altını çizdi. Öte yandan analist, 50 bin dolar bandına çıkmayı başaran Bitcoin için ise 100 bin dolarlık 6 haneli bir tahminde bulundu. (Hürriyet)