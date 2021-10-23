Ekonomi Bitcoin için önemli tahmin! Giderek yükseliyordu...

Bitcoin için önemli tahmin! Giderek yükseliyordu...

Ekonomi

Bitcoin için önemli tahmin! Giderek yükseliyordu...

Son günlerde girdiği artış trendi dikkatleri tekrar üzerine çeken Bitcoin için uzmanlardan yeni bir tahmin geldi. 66 bin doların üzerine çıktıktan sonra bir miktar geri çekilse de bazı analistler yükselişin sürebileceğini düşünüyor.

23 Ekim 2021, Cumartesi 11:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Fairlead Strategies’ten Katie Stockton, Bitcoin’in çarşamba günkü rekorunun daha fazla yükselişe kapı açtığı görüşünde. Stockton’a göre Bitcoin, 65 bin dolardaki önceki direncin üzerinde ardışık haftalık kapanışlar görmeyi başarırsa, yüzde 38’lik potansiyel artışla 89.800 doları hedefleyebilir.

Hatırlanacağı gibi Bitcoin’in hızlı yükselişinde ABD’de Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ilk ETF’nin New York Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmeye başlaması belirleyici oldu. Kripto para piyasasındaki pozitif seyrin etkisiyle Bitcoin’in yanı sıra Ethereum’un değeri de 4 bin doların üzerinde seyrediyor.

Hedge fon yöneticisi Paul Tudor Jones’un da enflasyondan korunma aracı olarak kripto para birimlerine işaret etmesi olumlu havayı destekledi. Analistler, ABD’de önümüzdeki dönemde daha fazla Bitcoin vadeli işlem kontratlarına dayalı ETF’nin piyasaya sürülebileceğini düşünüyor.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
“Bütün gezilerin bilgisini genel başkana veririm”
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
SSK'nızın isteğe bağlı primden fazla olması gerekiyor
Ekrem Sarısu
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Ayda 300 lirayla 240 bin lira birikim
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
E-ticaretten para kazan
Özlem Denizmen
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kozmetikte yüzlerce ürün 'uygunsuz' çıktı! Büyük ceza...