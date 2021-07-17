Ekonomi Bitcoin için vadeli işlemlere onay!

Bitcoin için vadeli işlemlere onay!

Ekonomi

Bitcoin için vadeli işlemlere onay!

ABD'nin en büyük bankaları arasında yer alan Bank of America, bazı müşterilerinin Bitcoin vadeli işlemlerine onay verdi.

17 Temmuz 2021, Cumartesi 11:29 Son Güncelleme:
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Kripto para birimlerinin atası olan Bitcoin'e ABD'li dev banka Bank of America'dan onay çıktı. BofA, Bitcoin vadeli işlemlerine onay verdiğini duyurdu. Coindesk'in bazı kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, vadeli piyasada marjların yüksek olmasının da etkisiyle bazı müşterilerinin işlemlerine onay verdi.

BofA'nın onay konusunda tutucu bir yaklaşım sergilemesi de dikkatleri üzerine çekti. Onayın ardından sadece 1 ya da 2 müşterinin işlemlerinin gerçekleştiği tahmin ediliyor.


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