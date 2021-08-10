Bitcoin ile ödeme kabul edildi! Böyle duyurdular

Dünyanın en büyük sinema zincirlerinden AMC Entertainment, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sinemaseverlerin biletlerini ve atıştırmalıklarını yıl sonuna kadar Bitcoin olarak ödemesine izin verecek teknolojiyi sunmaya başlayacağını duyurdu.

Şirketin CEO'su Adam Aron, şirketin yeni yatırımcılarının kripto konusunda “hevesli” olduğunu söylerken, “Blockchain ve kripto para hakkında, bundan önceki on yılda öğrendiğimden daha fazlasını son altı ayda öğrenmek zorunda kaldım” dedi.

CNBC'nin haberine göre Aron, "Her halükarda Bitcoin'i kabul etmek için BT programlamasını yapmak zorunda olduğumuzdan, şu anda ABD sinemalarımızda çevrimiçi satın almalar için Apple Pay ve Google Pay'i kabul etmek için aynı anda kodu yazıyoruz" dedi. Müşteriler çalışma tamamlandığında Bitcoin ile çevrimiçi olarak sinema biletlerini satın alabilecek.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

Yatırımcılar haberi sevinçle karşıladı. AMC hisseleri, mesai sonrası işlemlerde yüzde 5,3 yükseldi. Bitcoin pazartesi gecesi bir önceki güne göre yüzde 5.5 arttı. Kripto para birimleri daha yaygın hale geldikçe, şirketler işlerine nasıl dahil edeceklerini araştırıyor.

Bu gelişme, Amazon’un Bitcoin ödemelerini kabul etmesi konusundaki tartışmaların arkasından geldi. Geçtiğimiz günlerde de Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey kripto para biriminin Twitter'ın ileriye dönük stratejisinin önemli bir parçası olabileceğini söylemişti.

Bazıları bunu, müşterileri pandemiden dolayı zorlu birkaç ay sonra sinemalara geri dönmeye teşvik etmek için bir hamle olarak gördü. Çoğu sinema COVID-19 salgını nedeniyle kapatıldı.



