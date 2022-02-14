Bilim & Teknoloji Bitcoin kazım oranı tüm zamanların rekorunu kırdı

Bitcoin kazım oranı tüm zamanların rekorunu kırdı

Bilim & Teknoloji

Bitcoin kazım oranı tüm zamanların rekorunu kırdı

Geçen yıl Çin’in kripto paraları yasaklamasıyla dibe vuran Bitcoin kazım oranları bu hafta sonunda tüm zamanların rekorunu kırdı. Üstelik bir günde yüzde 30’dan fazla artış göstererek.

14 Şubat 2022, Pazartesi 10:09 Son Güncelleme:
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Bitcoin kazım oranı veya işlemci gücü olarak tanımlanan istatistik arttıkça ağın zorluk seviyesi de artıyor. Haliyle madencilik cihazlarının da gücünün artması gerekiyor. Bu sayede sahte aktarımları onaylayan kötü niyetli noktaların da engellenmesi kolaylaşıyor.

Elde edilen verilere göre Cuma günü 188.4 EH/s olan kazım oranı Cumartesi günü yüzde 31.69 artarak 248.11 EH/s seviyesine çıktı. Geçen yıl aynı döneme göre ise yüzde 54.33 artış elde edildi.

Geçen yıl Çin kazım ağında yüzde 34.25 paya sahipti ancak yasaklamalar sonrasında ABD yüzde 35.4 pay ile liderliği ele geçirdi. Kazakistan’da madencilere baskının artması ile birlikte bu payın yüzde 60 seviyesine kadar çıkabileceği ifade ediliyor.


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