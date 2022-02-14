Bitcoin kazım oranı tüm zamanların rekorunu kırdı

Bitcoin kazım oranı veya işlemci gücü olarak tanımlanan istatistik arttıkça ağın zorluk seviyesi de artıyor. Haliyle madencilik cihazlarının da gücünün artması gerekiyor. Bu sayede sahte aktarımları onaylayan kötü niyetli noktaların da engellenmesi kolaylaşıyor.

Elde edilen verilere göre Cuma günü 188.4 EH/s olan kazım oranı Cumartesi günü yüzde 31.69 artarak 248.11 EH/s seviyesine çıktı. Geçen yıl aynı döneme göre ise yüzde 54.33 artış elde edildi.

Geçen yıl Çin kazım ağında yüzde 34.25 paya sahipti ancak yasaklamalar sonrasında ABD yüzde 35.4 pay ile liderliği ele geçirdi. Kazakistan’da madencilere baskının artması ile birlikte bu payın yüzde 60 seviyesine kadar çıkabileceği ifade ediliyor.



