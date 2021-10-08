Bitcoin neden yükseldi? Kripto Para piyasasını etkileyen olay

Son dakika Bitcoin haberi...ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan, Bitcoin'de yükselişe ilişkin rapor hazırladı. JP Morgan'ın raporuna göre yükselişte kurumsal alımların etkili olduğu ortaya çıktı.

Kripto paraların atası olarak kabul edilen Bitcoin hızlı yükseliş yaşadı. Sonbaharın gelmesiyle sermaye piyasalarına olan ilgi artmaya başladı. Kripto Para piyasası da bu durumdan etkilendi.

ABD'li dev yatırım bankası JP Morgan hazırladığı son raporunda Bitcoin'de bu hafta yaşanan yükselişin enflasyonda yükselişe karşı hedge arayışında olan kurumların alım yapmasından kaynaklandığı belirtildi.

YATIRIMCILAR ENLFLASYONA KARŞI TERCİHLERİNİ BİTCOİN'E YÖNLENDİRDİ

Herhangi bir marja sahip olmayan, sert iniş ve çıkışlar yapan Bitcoin'i tercih eden yatırımcılar enflasyona karşı korunma önlemi olarak tercihlerini kripto paraya kaydırdı.

BİTCOİN 1 TRİLYON DOLARI AŞTI

Bitcoin son hareketlenme ile birlikte 1 trilyon Dolar piyasa değerini yine aştı. Son 24 satte Bitcoin yüzde 1 civarında kaybettirdi ve 54 bin dolar seviyelerinden alıcı buluyor.