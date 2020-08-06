Bitcoin neden yükseliyor? Daha da yükselir mi?
Altın tüm zamanların en üst seviyesine çıkarken, piyasalar ABD Federal Rezerv’inden gelecek haberi bekliyor ve Bitcoin fiyat volatilitesi geri dönüyor. Bitcoin 10.000 doların üzerinde yeni bir haftaya başladı ve yakın bir zamanda 10.500 dolarlık kritik seviyeyi kırdı; trader’lar almaya devam edecek mi, yoksa şimdiden düzeltme mi bekleniyor?
06 Ağustos 2020, Perşembe 13:17 Son Güncelleme:
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Koronavirüs krizi nedeniyle, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere tüm dünyadaki ülkeler büyük miktarlarda para basmaya ve daha düşük faiz oranları için baskı yapmaya karar verdiler (bazı ülkelerde bu seviyeler rekor kırdı). Bu sınırsız para basma politikası, uzmanlara göre daha yüksek enflasyon oranlarına ve bireylerin tasarruflarının yok olmasına yol açabilir.
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