Bitcoin neden yükseliyor? Daha da yükselir mi?

Koronavirüs krizi nedeniyle, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere tüm dünyadaki ülkeler büyük miktarlarda para basmaya ve daha düşük faiz oranları için baskı yapmaya karar verdiler (bazı ülkelerde bu seviyeler rekor kırdı). Bu sınırsız para basma politikası, uzmanlara göre daha yüksek enflasyon oranlarına ve bireylerin tasarruflarının yok olmasına yol açabilir.



