Dünyanın en popüler sanal para birimi Bitcoin ve Bitcoin madenciliği internette merak edilen konular arasında geliyor. Peki, Bitcoin nedir? Bitcoin madenciliği nasıl yapılır? İşte detaylar…

BİTCOİN NEDİR?

Bitcoin’in 2008 yılında Satoshi Nakamoto müstear ismini kullanan bir kullanıcı tarafından ortaya çıkarıldığı söyleniyor. Bitcoin, 8 yıldır kripto (şifreli) para piyasalarında işlem görüyor ve kimin tarafından ortaya çıkarıldığı bilinmiyor. İlk çıktığı zamanlarda çok ucuz olduğu için sadece merak nedeniyle bile Bitcoin alan, ancak daha sonra bu yatırım sayesinde epey zengin olan kişiler olduğu biliniyor.

Bitcoin’in en önemli özelliklerinden biri ise arzının sınırlı olması. İktisatta herhangi bir malın miktarı arttıkça değerinin düştüğüne inanılır. Paranın da miktarı artınca değeri düşer. Başlangıçta piyasaya sürülen Bitcoin’ler alım-satım yoluyla el değiştirirken, diğer yandan piyasadaki Bitcoin miktarı ‘Bitcoin madenciliği’ ile de artabiliyor.

BİTCOİN MADENCİLİĞİ NASIL YAPILIYOR?

'Bitcoin' madenciliği, 'Bitcoin' piyasası içinde yapılan finansal işlemleri onaylamak, transferleri sağlamak ve yeni 'Bitcoin'ler üretmek içindir. Blockchain temelinde, merkezi olmayan bir sistemle çalışan 'Bitcoin' madenciliği en hızlı blok üreten ve işlemleri onaylayan kullanıcıya ödül verir.

Her yeni 'Bitcoin' üretildiğinde oluşan blokların zorluk seviyeleri de artmaktadır ve bu nedenle madencilik (mining) için çok güçlü işlemcilere sahip bilgisayarlar gerekmektedir.

Altın madenini doğadan madencilik yöntemleriyle çıkarabiliyoruz. Dijital ortamda da karmaşık şifreleri çözerek Bitcoin çıkaran Bitcoin madencileri var. Bulunan her şifre önceleri 50, daha sonra 25, şimdi de 12,5 Bitcoin ile ödüllendiriliyor. Bitcoin madenciliği çevre kuruluşlarını ayağa kaldıracak kadar yüksek miktarda elektrik enerjisi tüketiyor. Çıkarılan Bitcoin miktarı arttıkça yeni şifrelerin çözülmesi zorlaşıyor; aynı zamanda ödül olarak verilen Bitcoin miktarı da düşüyor. Bitcoin madencilerinin -şu anki programlamaya göre- 21 milyon Bitcoin tamamen çıkarılınca, daha fazla çaba harcamalarına gerek kalmayacak. Arzının sabit olması, ulusal kâğıt paraların aksine, Bitcoin’i ulusal paralara karşı devamlı değeri yükselen bir para birimi haline getiriyor. Bitcoin aynen altın ve gümüşe benzer şekilde, bir gün tükenecek ve daha fazla üretilemeyecek bir maden gibi tasarlanmış.

Bitcoin için harcanan enerji 20 yıl içinde bir iklim kaosuna neden olabileceğine dair bilimsel çalışmalar da bulunuyor. Hatta Bitcoin madenciliğinin altın madenciliğinin iki katı enerji tükettiğine dair analizler de var.

ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Oak Ridge Institute araştırmacıları, kripto para birimleri madenciliğinde harcanan elektriğin dolar bazında çoğu metal madenciliğinde harcanan elektriğin iki katı olduğunu öne sürüyor.

Yayınlanan rapor, bir dolar değerindeki bir Bitcoin’in yaklaşık olarak 17 megajoule enerji harcadığını, buna kıyasla bakır, alton ve platinin sırasıyla dört, beş ve yedi megajoule enerji tükettiğini gösteriyor. Raporda ayrıca, söz konusu madencilik eylemlerinin gerçekleştirildiği konuma göre de farklı enerji tüketebileceğine dikkat çekilirken, kripto para birimleri madenciliği sebebiyle Çin’de oluşan karbon ayak izinin, Kanada’dakinin dört katı olduğunu belirtiliyor.