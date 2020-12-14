Bitcoin, pandemi döneminde alternatif yatırım aracı oldu

Pandemiyle birlikte herkesin gündemindeki en önemli konulardan biri kişisel hijyen oldu ve bu noktada insanlar online ödemeleri daha sıklıkla kullanmaya başladı. Bu da tamamen dijital bir ortamda saklanan kripto paralara ilginin daha da artmasına neden oldu. Bu dönemde birçok ülkenin meclislerinde dahi konu gündeme geldi ve ülkelerin dijital varlıklara ve kripto paralara ağırlık vermesi gerektiği üzerinde duruldu.

Thodex Kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer, Bitcoin’in piyasaya çıktığı 2009 yılından beri dünyanın en çok tercih ettiği kripto para birimi olduğunu belirterek, “Herhangi bir merkez bankası ve resmi kuruma bağlı olmaması, Blok Zinciri teknolojisini kullanması, ortak bir para birimi olarak dünyanın her yerinde sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi, hem ödeme hem de yatırım aracı olması nedeniyle insanlar Bitcoin almaya yöneliyor” dedi.

Bitcoin’in ağırlıklı olarak bir yatırım aracı olarak kullanıldığını ifade eden Özer, “Bitcoin, Coindesk'in verilerine göre 30 Kasım’da en yüksek seviyesi olan 19,920.53 doları gördü. Bu toparlanma, kripto paranın tarihinde ilk kez 20 bin doları aşabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi. Bu yükselişin en önemli nedenlerinden biri, Bitcoin’in artık kurumların da güvenini kazanmış olması…” diye konuştu.

Altının yerine geçer mi?

JP Morgan, Citibank ve Deutsche Bank gibi finans kuruluşlarının son dönemdeki yatırım notlarında Bitcoin’den ‘21. yüzyılın altını’ olarak söz ettiklerini hatırlatan Özer, “Hatta Citibank’ın Aralık 2021 için 300 bin dolar gibi oldukça iddialı bir fiyat vermesi de dikkat çekici. Bitcoine ilgi her geçen gün artıyor. Yatırımcı profilinin Z kuşağından oluşması nedeniyle Bitcoin’in uzun vadede geleneksel yatırım aracı olan altın ile daha yoğun bir rekabete girişmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.