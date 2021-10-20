Uzmanların kurumsal yatırımcıların dijital varlıklara yönelmesini sağlayacağını belirttiği gelişme sonrası bitcoin çarşamba sabahı itibarıyla 64 bin dolar seviyelerinde bulunuyor. Salı geç saatlerde ise 64 bin 499 dolara kadar çıkan bitcoin 14 Nisan'da ulaştığı 64 bin 895 dolarlık tarihi zirveye çok yaklaştı.

Dünyanın ikinci en değerli kripto para birimi Ethereum'un fiyatı ise yüzde 0,39'luk düşüşe rağmen 3 bin 861 dolarla 12 Mayıs'ta gördüğü 4 bin 380 dolarlık rekoruna hala yakın seviyede. Salı günü işlem görmeye başlayan ProShares'in Bitcoin Strategy ETF'si günü yüzde 2,59'luk artışla kapatırken 1 milyar dolarlık işlem hacmine ulaştı.

Fakat analistler işlemlerin ağırlıklı olarak küçük yatırımcılar tarafından yüksek frekanslı alım satımlar olduğunu blok satışların henüz gelmemesinin kurumsal yatırımcıların şimdilik kenarda beklediğine işaret ettiğini vurguladı. Kripto para tabanlı borsa yatırım fonları daha önce Kanada ve Avrupa'da onaylanmıştı. VanEck ve Valkyrie Amerika Birleşik Devletleri'nde de yatırım fonu kurmak için çalışan fon yöneticileri arasındaydı.

Euronews