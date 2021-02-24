Bitcoin 50.000 dolar seviyesine tekrar ulaştı. Kripto paralardan en hacimlisi Bitcoin 45.000 dolarlık desteği test etti, 52.000 dolar bölgesinde ise aşması zor bir direnç görünüyor. Şu an kayıpları toparlayan BTC, trend çizgisi direncinin ve 51.800 doların üzerinde yükselmeye devam edemezse, daha fazla düşebilir. Aşağı yöndeki ilk destek ise 48.000 dolar seviyelerinde.

Teknik göstergeler

Saatlik MACD: MACD, yükseliş bölgesinde yavaş yavaş ivme kazanıyor.

Saatlik RSI (Göreceli Güç Endeksi): BTC / USD için RSI şimdi 50 seviyesinin üzerine çıktı.

Başlıca Destek Seviyeleri: 48.000 $, ardından 45.000 $.

Ana Direnç Seviyeleri: 51.800 $, 52.000 $ ve 55.000 $.





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BALİNA SAYISI %14'TEN FAZLA ARTTI: NELER OLUYOR?

Kripto para piyasasında önemli isim Glassnode , balinaların biriktirip tuttukları büyük miktarlarda Bitcoin'i boşalttığını gösteren yeni bir rapor yayınladı. Rapora göre, yatırımcılar yükselen kripto para biriminin ödüllerini almak için pazara alım yaptıkça, piyasadaki balina sayısı son altı haftada% 14'ten fazla arttı. Şubat ayının başından bu yana 140.000'den fazla Bitcoin'in boşaltılmasıyla, bu ay yaklaşık olarak 6,72 milyar doların balina hesaplarından taşınması bekleniyor. Tabi bu direk satış anlamına gelmiyor; coinlerini ticaret yapmadan daha uzun yatırımlar için sakladıkları anlamına gelebilir.





MICROSTRATEGY 1 MİLYAR DOLARLIK BİTCOİN ALDI

MicroStrategy, 52.765 dolardan 19.452 adet Bitcoin satın aldığını açıkladı. Daha fazla almaya devam edeceklerini belirten şirket 1 milyar 26 milyon dolar ödedi. Şirketin toplamda 90.531 adet Bitcoin’i bulunuyor.





SQUARE 170 MİLYON DOLARA BİTCOİN ALDI

Ödeme devi Square, 170 milyon dolar ödeyerek 3 bin 318 Bitcoin satın aldı. Bu Square’in ilk coin satış alışı değil. Şirket, 2020’nin Ekim ayında 50 milyon dolar ödeyerek 4 bin 709 BTC satın almıştı.





İBB BLOCKCHAİN ALTYAPISI KURDU

İSKİ ve İGDAŞ’ta abonelik açma ve kapama süreçlerini Blockchain’e taşıyor. Belediye, İSMEK sertifikalarını da artık Blockchain üzerinden verecek.





TETHER DAVASI SONUÇLANDI

Bitfinex ve Tether'in New York Başsavcılığıyla davası sonuçlandı. Dava sonucunda Tether ve Bitfinex’in New York'ta faaliyet göstermesi yasaklandı ve 18,5 milyon dolar para cezası aldı.