Bir anda yaşadığı değer artışı ile kripto para piyasasının yıldızı haline gelen Dogecoin, Elon Musk’ın yaptığı konuşmanın ardından yaklaşık yüzde 71 oranında düşüş yaşadı. İsyan noktasına gelen yatırımcılar ise sık sık Dogecoin ne kadar? Araştırması yapıyor. İşte, kripto para piyasasında en çok işlem görenlerden, Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin fiyatları…

22 HAZİRAN 2021 BİTCOİN, ETHEREUM VE DOGECOİN FİYATLARI

DOGECOİN NE KADAR?

Geçtiğimiz aylarda yüzde 200’den fazla değer kazanarak yatırımcısını mutlu eden Dogecoin bu sefer aynı yatırımcıları isyan noktasına getirdi. Milyarder iş insanı Elon Musk, Milyarder iş adamı Elon Musk’ın katıldığı talk Show olan SNL’de Dogecoin’e ilişkin önemli açıklamalar yapması beklenirken ciddiyeti olmayan konuşması sonrası Dogecoin sert düşüşe geçti. Dogecoin tarihi zirvesinden yüzde 71 oranında geriledi.

Düşüşüne devam eden Dogecoin an itibariyle 1,7752 TL seviyelerinden işlem görüyor.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin fiyatları da dalgalı seyrine devam ediyor. Kripto para piyasasının ağır abisi bitcoin güne küçük bir değer kaybıyla başlarken, 291.700,00 TL seviyelerinde işlem görüyor.

ETHEREUM NE KADAR?

Geçtiğimiz haftalarda yukarı yönlü hareket eden ethereum da bu hafta düşüş trendinde. Son 24 saat içinde yüzde 4,1 oranında değer kaybeden ethereum, 17.164,90 TL’den alınıp satılıyor.