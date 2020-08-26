Bitcoin yeniden 12.000 dolar olur mu?

Bitcoin bu yıl 12.470 doları gördü ve bu seviyeden sonra 12.500 dolara yükselemedi ve gerilemeye başladı. Öncesinde 12.200 dolar seviyelerinde yeniden tutunan kripto para biriminin ardından 12.000 doların altına düşüş yaşadığı gözlemlendi.

12.000 doları görüp görmeyeceği merak edilen Bitcoin’in bu seviyeye balina eylemlerinin sebep olabileceği ve bu yükselişin özellikle de kısa vadede olabileceğine dair iddialar var.







