Ekonomi Bitcoin yükseldi, altın yatırımcısı endişelendi! Altın düşecek mi?

Bitcoin yükseldi, altın yatırımcısı endişelendi! Altın düşecek mi?

Ekonomi

Bitcoin yükseldi, altın yatırımcısı endişelendi! Altın düşecek mi?

Son dönemde Bitcoin'de yaşanan artış trendi ve rekorun ardından altın yatırımcısı endişelenmeye başladı. Daha önce Bitcoin fiyatlarının yükseldiği dönemlerde altın değer kaybederken Bitcoin’in düşüş dönemlerinde ise altın fiyatları yükselmişti.

21 Ekim 2021, Perşembe 08:46 Son Güncelleme:
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Altın fiyatları, Fed politika yapıcılarının faiz artırımına dair son yorumlarıyla yükseldikten sonra yatay bir seyir izliyor. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişe rağmen Dolar/TL ’deki gerilemeyle 530 TL seviyesinde bulunuyor.

BloombergHT'de yer alan habere göre, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, çarşamba günü yaptığı açıklamada ABD’de faiz artırımlarının yakın zamanda gelmeyeceğini ama enflasyon beklentilerinin artarsa Fed’in harekete geçeceğini söyledi. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Randal Quarles ise parasal teşviklerin gelecek ay başlamasını desteklediğini ve politika önlemlerinin uygulanmasını gerektirebilecek bir fiyat baskısından endişeli olduğunu belirtti.

Altın yatırımcıları, yeni Bitcoin ETF’sini ve kripto paranın rekor yüksek seviyeye ulaşmasını da yakından takip ediyor. Daha önce Bitcoin fiyatlarının yükseldiği dönemlerde altın değer kaybederken Bitcoin’in düşüş dönemlerinde ise altın fiyatları yükselmişti.

Altın yatırımcılarında 'Bitcoin endişesi'Bitcoin, ProShares Bitcoin Strategy Borsa Yatırım Fonu’nun (ETF) New York borsasında işlem görmeye başlamasının ardından yüzde 2,1’e ulaşan yükselişle 66 bin doları aştı ve rekor kırdı. Böylece Bitcoin’in 2021 başından bu yanaki yükselişi yüzde 120’yi aştı.


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