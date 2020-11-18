Ekonomi Bitcoin'de 2017 yılından bu yana bir ilk

Bitcoin'de 2017 yılından bu yana bir ilk

Ekonomi

Bitcoin'de 2017 yılından bu yana bir ilk

Bitcoin fiyatlarında corona virüs kaynaklı hareketlilik sürüyor. Bitcoin 2017 yılı sonundan bu yana ilk defa 18,400 doların üzerini gördü.

18 Kasım 2020, Çarşamba 14:46 Son Güncelleme:
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Analistlere göre, hisse senedi piyasalarında, Covid-19 pandemisine bağlı olarak yaşanan büyük oynaklıklar nedeniyle, dijital para birimleri bir süredir kesintisiz yükseliyor. ABD merkezli, internet üzerinden çalışan online ödeme sistemi PayPal’in sistemlerini, başta Bitcoin olmak üzere sistemlerini bazı kripto para birimlerine açacağını açıklaması da Bitcoin’deki tırmanışı destekledi.

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PayPal’den 13 Kasım’da yapılan açıklamada, ABD’deki tüm kullanıcılarına, herhangi bir bekleme gerekmeden, kripto para alım, satım ve biriktirme işlemleri yapma olanağı sağlamaya başladığını açıkladı. Citibank’tan bir analist de, bu hafta başında yaptığı analizde Bitcoin’in 2021 Aralık ayında 318,000 doları göreceğini öngördüğünü belirtti.

Bitcoin, 18,488 dolara kadar tırmanarak üç yıllık zirveyi gördükten sonra, son 24 saatte yüzde 8.02 artışla 18,060.11 dolara yükseldi. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in haftalık kazancı yüzde 15’i ve yılın başından bu yana yükselişi de yüzde 150’yi buldu.

DHA

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