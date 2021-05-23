Geçtiğimiz haftalara damga vuran Elon Musk'ın Twitter üzerinden yaptığı paylaşımlar ve Çin'den gelen haberlerle sert düşüş yaşayan Bitcoin fiyatları bugün geride kalan haftaya göre sakin bir seyir izliyor. Son olarak Çin Devlet Konseyi'ne bağlı olan Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi'nin, Bitcoin işlemleri ve madenciliğine yönelik kısıtlama çağrısı ile sert gerileyen Bitcoin daha önce de Elon Musk'ın, Tesla'nın Bitcoin ile satış yapmayacağını açıklamasının ardından sert düşüş yaşamıştı. Musk ile ilgili önemli uyarılar geldi.

Kripto paraların en yüksek hacimlisi olan Bitcoin, son 24 saat içerisinde yüzde 2 yükselişle 36.600 dolar seviyesinde seyrediyor. Son dakika verilerine göre Bitcoin'de bir haftalık kayıp ise yüzde 25'in üzerinde.

ETHEREUM, RİPPLE VE DOGECOİN'DE SON DURUM

Bitcoin'in ardından ikinci sırada bulunan Ethereum fiyatı ise son 24 saatte yüzde 1'e yakın düşüş yaşayarak 2 bin 200 dolar seviyesine indi. Ethereum'da bir haftalık kayıp ise yüzde 43 seviyesinde.

Sık sık Elon Musk'ın attığı tweetlere konu olan Dogecoin ise son 24 saatte yüzde 2'nin üzerinde değer kazanarak 0.33 dolar seviyesine çıksa da bir haftalık değer kaybı yüzde 37 oldu.

Bir başka önde gelen kripto para birimi olan Ripple'ın fiyatı ise son 24 saatte yüzde 3'ün üzerinde değer kazanarak 0.89 dolar seviyesine yükseldi. Ripple son bir haftada yüzde 43 seviyesinde düşüş yaşadı.

ELON MUSK DA SPEKÜLE EDİYOR

Milyarder iş adamı Elon Musk, Tesla'nın Bitcoin ile otomobil satışı yapmayı durdurduğunu ve bunu da çevreci nedenlere bağladığını söylemişti. Tesla geçtiğimiz aylarda 1.5 milyar dolarlık Bitcoin satın almıştı.

3 GÜNDÜR TWEET ATMIYOR

Musk kripto paralar ile ilgili son tweetini ise 3 gün önce atmıştı.

BINANCE'IN CEO'SUNDAN ELON MUSK AÇIKLAMASI

Elon Musk'ın sürekli speküle ettiği kripto para piyasalarına ilişkin olarak Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao, "Musk'ın sözleri kripto para piyasalarını hareket ettiriyor, dikkatli olunması gerekiyor" açıklamasında bulundu.