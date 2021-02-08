Önceki pazartesi yükselişe geçen Bitcoin, hafta sonunu 40 bin dolarla bitirmişti. Yükselişinin küçük de olsa süreceği beklenen, en kötü ihtimalle ise değer kaybetmeyeceği tahmin edilen Bitcoin, sahiplerini yanılttı. Haftaya büyük düşüşle 38 bin dolar seviyesine gerileyerek başlayan kriptp para birimi uzun süredir olduğu gibi dalgalı seyretmeyi sürdürüyor.

Sabaha 38 bin dolarla başlayan Bitcoin öğleden sonra ise 39 bin dolar civarına yaklaşsa da hala beklenenin altında.

Bitcoin, Elon Musk'ın Twitter bio'suna ismini eklemesi nedeniyle bir anda fırlamıştı.



