Bitcoin'de Elonsilin etkisi kısa sürdü
Geçtiğimz hafta Elon Musk'ın Bitcoin ve Dodgecoin üzerine attığı twit'ler nedeniyle iki para birimi de adeta uçuşa geçmişti. Ancak Bitcoin bu haftaya sıkı bir düşüşle başladı.
08 Şubat 2021, Pazartesi 14:43 Son Güncelleme:
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Önceki pazartesi yükselişe geçen Bitcoin, hafta sonunu 40 bin dolarla bitirmişti. Yükselişinin küçük de olsa süreceği beklenen, en kötü ihtimalle ise değer kaybetmeyeceği tahmin edilen Bitcoin, sahiplerini yanılttı. Haftaya büyük düşüşle 38 bin dolar seviyesine gerileyerek başlayan kriptp para birimi uzun süredir olduğu gibi dalgalı seyretmeyi sürdürüyor.
Sabaha 38 bin dolarla başlayan Bitcoin öğleden sonra ise 39 bin dolar civarına yaklaşsa da hala beklenenin altında.
Bitcoin, Elon Musk'ın Twitter bio'suna ismini eklemesi nedeniyle bir anda fırlamıştı.
https://twitter.com/elonmusk/status/1358542364948668418