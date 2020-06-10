Gerçek dünyadaki finansal ürünleri ve hizmetleri geliştirmek için Bitcoin ve kripto para birimi teknolojilerini kullanan lider finansal teknoloji şirketi BTSE, yatırımcıların altınlara karşı Bitcoin'in performansı hakkında tahmin yapmasını ve talep edilen varlıkların gelecekteki gelişimini tahmin etmelerini sağlayan yeni bir araç duyurdu.

BTSE, on yıldan eski bir varlık olan Bitcoin'in bin yıllık değer deposu altınla karşılaştırıldığında gittikçe artan bir oranda Bitcoin fiyatlı altın vadeli işlemlerini başlatan ilk borsa oldu. Altın fiyatını USD cinsinden görmekle beraber, BTC'de Londra'nın altın onsu başına fiyatını görebilirsiniz. BTSE’nin altın endeks fiyatı Tether Gold’dan (XAUt) elde ediliyor.

BTSE’nin Bitcoin fiyatlı altın vadeli işlemleri, Bitcoin’in dünyaca tanınan bir varlığa dönüşmesi ile beraber, yalnızca spekülatif bir yatırım olarak değil, aynı zamanda enflasyona karşı bir önlem olarak daha fazla dikkat çekiyor.

BTSE CEO'su, "Bitcoin, olgunlaşmış bir değer deposuna dönüşüyor. Altının Bitcoin'e karşı performansı hem kurumları hem de perakende kullanıcılarını büyülüyor, bu nedenle yatırımcıların BTC'de fiyatlandırılmış bir altın endeksi başlatarak her iki varlığın birbirleriyle karşılaştırıp doğrudan ticaret ve tahmin yapmasına yardımcı olmaktan heyecan duyuyoruz" dedi.

2020 yılındaki jeopolitik olaylar, ülkeden ülkeye piyasa oynaklığı tüm dünyada devam ettikçe daha fazla tüccarın altının uzun süreli güvenilirlik seviyesine bakmasına neden oldu. Kanıtlar, hükümetlerin, kurumların ve tüccarların Bitcoin gibi alternatif ve istikrarlı yatırımlarda yeni fırsatlar aradıklarını gösteriyor.

Altın ya da Bitcoin'in daha güvenilir bir değer deposu olup olmadığı tartışması, daha fazla kurumsal yatırımcı, merkez bankası ve yüksek net değere sahip bireylerin Bitcoin’in anti-enflasyonist tasarımı üzerindeki kârlarını en üst düzeye çıkarma potansiyelini fark ettikleri için ısınıyor.

BTSE, altın ve Bitcoin'e artan ilgiyi rakip değer mağazaları olarak kabul etti ve kullanıcıların doğrudan gelişmeler hakkında tahmin yapmalarını sağlamak için yeni vadeli işlemler ürününü resmen başlattı.



