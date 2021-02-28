Ekonomi Bitcoin'de son durum ne? Bitcoin 20 günün en düşük seviyesine geriledi

Bitcoin'de son durum ne? Bitcoin 20 günün en düşük seviyesine geriledi

Ekonomi

Bitcoin'de son durum ne? Bitcoin 20 günün en düşük seviyesine geriledi

Son günlerde herkesin konuştuğu Bitcoin, bugün 8 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. 60 bin dolara yakın seviyesiyle rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, cuma günü kapanıştan bu yana yüzde 3,7 düştü.

28 Şubat 2021, Pazar 19:41 Son Güncelleme:
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Son zamanlarda rekor üstüne rekor kıran Bitcoin hafta içindeki sert düşüş yaşamıştı. Aşağı yönlü ivmesi devam ederken kripto para birimi 20 günün en düşük seviyesini gördü. Bitcoin Elon Musk'ın yarattığı ralli sonrası yükselişine devam etmiş birçok kez rekor tazelemişti. 44,569.87 doları gören Bitcoin son hafta yaşadığı düşüşü tazelemiş oldu. 

Kripto para piyasasında Bitcoin fiyatlarındaki düşüş ivmesiyle birlikte son dönemde Borsaların halka arz haberleri de gündeme geldi. Kripto para borsası Coinbase halka arz başvurusu yaparken, halka arz başvurusunda kripto para piyasası ile ilgili dikkat çekici değerlendirmeler yer aldı.

400 BİN DOLARLIK TAHMİN

Guggenheim'ın baş yatırım sorumlusu (CIO) Scott Minerd, Bitcoin için kısa vadede düşüş beklese de uzun vadede 400 bin dolarlık bir tahmini var. 2020 sonundaki Bitcoin rekorunda da CIO 400 bin dolarlık tahmini açıklamıştı. Ancak ardından yükselişin devam etmesinin mümkün olmadığını dile getirmişti. 

Bitcoin fiyatı 21 Ocak'ta sert bir düşüş yaşayarak 31 bin dolar bandına kadar geriledi. Bitcoin son 24 saat içerisinde yüzde 7'ye yakın değer kaybetti. 

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