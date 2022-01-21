Bitcoin ile birlikte kripto para piyasasında uzun zamandır görülmeyen bir şok yaşanıyor. 2022 yılına kötü bir başlangıç yapan kripto para piyasası ekim ve kasım aylarında zirve yapmıştı. Ancak kasım ayının sonlarından itibaren başlayan düşüş Ocak ayı sonlarına doğru yatırımcısını üzdü. İşte, 21 Ocak kripto para borsaları ve Bitcoin’de son durum…

BİTCOİN'DE SON DURUM NE?

Kripto para piyasasının lideri Bitcoin Kasım ayında 69 bin dolar seviyesini görürken, son yaşanan gelişmelerin ardından 38 bin dolara geriledi. Devanlı aşağı yönlü hareket eden Bitcoin'in dominansı yüzde 40 seviyelerinde seyrediyor.

Ayı piyasasının etkisi altındaki Bitcoin güne 42 bin 713 dolar seviyesinde başladı. Gün içinde ise en düşük 38 bin 315 dolar, en yüksek de 42 bin 713 dolar seviyesine ulaştı. Saat 11.30 itibarıyla Bitcoin 39 bin 169 dolar ve 525 bin 110 TL seviyesinde işlem görüyor.

21 OCAK KRİPTO PARA BORSALARI

Büyük kayıp yaşayan diğer kripto para birimi de Ethereum oldu. Güne 3195 dolardan başlayan Ethereum gün içinde en düşük 2810 dolar, en yüksek de 3196 doları gördü. Saat 11.30 itibarıyla Ethereum 2893 dolar ve 38 bin 794 TL seviyesinde işlem görüyor.

Popüler altcoinlerden Dogecoin yüzde 2 oranında düşüşle 0,15 dolar ve 2,06 TL Shiba Inu yüzde 9 oranında kayıpla 0.00002556 dolar seviyesinde işlem görüyor.

En çok yükselenler listesine baktığımızda LOKA adlı coin yüzde 1284 oranında primle 2.21 dolar, KNC yüzde 6.54 oranında yükselişle 1.64 dolar, PERP yüzde 5.50 oranında yükselişle 9.20 dolar seviyesinde işlem görüyor.

En çok düşenler arasında altcoinler ilk sıralarda yer alıyor. SCRT yüzde 20 oranında düşüşle 7.17 dolar, POND yüzde 19 oranında düşüşle 0.055 dolar, DUSK yüzde 18 oranında düşüşle 0.70 dolar, QI yüzde 18 oranında düşüşle 0.07 dolardan alıcı buluyor.







