Kripto para birimleri piyasalarında Perşembe günü başlayan ve en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 84’ünün değer kaybetmesine yol açan düşüş eğilimi sona ererken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.13 artışla 4,000 dolara çıktı. Kripto paralardaki yüksek artış yatırımını degerlendirmek isteyenleri bu yeni nesil yatırım aracına yönlendirdi. Peki "Bitcoin nasıl alınır?" "1 bitcoin kaç TL?" İşte detaylar...

Kripto para birimleri piyasalarında Pazartesi günü başlayan artış eğiliminin ardından Bitcoin 4,000 dolar düzeylerini gördükten sonra yukarı yönlü hareket ederek 3,900 doların üzerinde seyretmişti. Piyasada Perşembe günü çeşitli yaptırım ve açıklamaların etkisiyle başlayan düşüş eğiliminin ardından piyasa toparlanırken, Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.13 artışla 4,000 dolara yükseldi ve 70 milyar 225 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.9’unu oluşturdu. 1 bitcoin 20.878,56 TL oldu.

Toplam 2,082 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.29 düşüşle yalnızca Ripple gerilerken, en büyük 100’den de 83’ü yükseldi ve artış eğilimine yüzde 31.79 ile 99’uncu sıradaki LATOKEN öncülük etti.

Olumlu gelişmelerde piyasa hacmi de 135 milyar 231 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 24 milyar 148 milyon dolar olarak hesaplandı. En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1. Bitcoin 1.13

2. Ethereum yüzde 1.86

3. Ripple yüzde 0.29 düştü.

4. EOS yüzde 3.31

5. Litecoin yüzde 0.76

6. Bitcoin Cash yüzde 1.34

7. Tether yüzde 0.19

8. Stellar yüzde 0.50

9. TRON yüzde 1.20

10. Binance Coin yüzde 3.46 artarken

BİTCOİN NASIL ALINIR?

Bitcoin satın almak için ilk olarak Türkiye’de yer alan borsaları kullanmamız gerekiyor. Fiyatlara ve diğer özelliklerine göre tercih edebileceğinz en popüler isimler Paribu, BTCTurk ve Koineks olarak sıralanıyor. Öncelikle banka havalesi yoluyla bu sitelerden birine açacağımız hesaba para yatırmalı ve ardından o günün BTC veya diğer kripto para kuruna göre alım yapmamız gerekiyor. Alım işleminden sonra isterseniz kripto paranızı o borsada tutabilir isterseniz de ilgili cüzdanlarınıza aktararak saklayabilirsiniz. Altcoin satın almak için ise yurtdışı borsalarını kullanmamız gerekiyor. Bu noktada en popüler isimler Bittrex, Binance ve Cryptopia diyebiliriz. Her borsada her altcoin olmadığı için, aktarım işlemini yapmadan önce yatırım yapacağınız altcoinin ilgili borsada olup olmadığını kontrol etmekte fayda var. Türk borsasından, yabancı borsaya aktarım ise ilgili cüzdan kodlarıyla oluyor.