Son dakika haberlere göre, kripto para borsası her geçen gün biraz daha popülerleşiyor. Hindistan asıllı Türk vatandaşı Aldüllatif Tayyip de kripto para borsasına girdi, para kazandı. Fakat 1 saat sonra büyük panik yaşadı.

CNN Türk'ün haberine göre; Hindistan asıllı Türk vatandaşı Aldüllatif Tayyip de kripto para borsasına girdi, para kazandı. Fakat aracı şirket tarafından dolandırıldığını sonradan anladı. Talihsiz borsacı 3 milyon 300 bin lira değerindeki kripto parasını kaybetti. Aldüllatif Tayyip konuyu şu şekilde özetliyor:

ŞİRKET ZAMANLA GÜVEN SAĞLADI

Kripto para satın almak için internet araştırması yaptım. Bu şirketi buldum. Aracı şirket üzerinden düşük paralarla işlem yaptım. Şirket zamanla güven sağladı.

Yatırdığım ana para 220 liraydı. Buna karşılık kripto aldım. Aldığım kripto para zaman içerisinde çok değerlendi. Değeri 3 milyon 300 lira ulaştı.

Bütün bakiyemi çekmek istediğimde ilk önce işlemin başarılı olduğunu gördüm. Şüphe duymadım. Yaklaşık bir saat sonra dolandırıldığımı fark ettim. Uzmanlar dikkatli olunması konusunda uyarıyor.

SEBASTİAN 4.6 MİLYON LİRASINI KAYBETTİ

Öte yandan sahte Elon Musk hesabından paylaşılan kripto para mesajına inanıp 560 bin dolar (4.6 milyon TL) kaybeden Sebastian bu süreçte neler yaşadığını tek tek anlattı.

Sebastian 564 bin dollar kaybettiği geceyi utanç ve öfkeyle hatırlıyor. Sıradan bir akşamdı. Eşiyle birlikte Netflix'te bir dizi izlemiş, o yatmaya gidince kendisi de koltukta biraz daha oturup telefonunu kurcalamaya başlamıştı.

Bir twitter uyarısı geldi: Elon Musk mesaj paylaşmıştı. "Musk, 'Dojo 4 Doge?' diye tweet atmıştı, ben de bunun ne anlama geldiğini merak ettim" diye anlatıyor.

"ALTINDAKİ LİNKE TIKLADIM, BİTCOİN DAĞITTIĞINI GÖRDÜM"

Sebastian, linke tıkladığında profesyonel görünen ve Bitcoin dağıtımının bütün hızıyla devam ettiği bir web sayfası açılmış. Sayfa, katılımcılara, yatırdıkları parayı ikiye katlama vaadinde bulunuyor, bir köşede ise kalan vakti gösteren bir kronometre geri sayım yapıyormuş.

Yarışma Elon Musk'ın Tesla ekibi tarafından düzenlenmiş görünüyordu. Katılımcılardan 0,1 Bitcoinden (yaklaşık 6 bin dollar) ile 20 Bitcoine (yaklaşık 1,2 milyon dolar) kadar Bitcoin göndermeleri halinde iki katının kendilerine geri gönderileceği vaat ediliyordu.

Sebastian, Elon Musk'ın Twitter hesabındaki mavi tıklı teyitli logoyu yeniden kontrol edip 5 Bitcoin mi yoksa 10 Bitcoin mi göndermesi gerektiğine karar vermeye çalışıyordu.

"Bu kesinlikle gerçek, maksimuma oyna diye kendime telkinde bulunup 10 Bitcoin gönderdim" diyor. Ardından 20 dakikalık bekleme dönemi başlamış. Almanya'nın Köln kentindeki evinde Sebastian, her 30 saniyede bir ekranını güncelleyerek Bitcoinlerinin iki katına çıkmış halde gelmesini beklemiş.

Elon Musk'tan yeni bir kriptolu tweet gelince içine su serpilmiş, Bitcoin dağıtımıyla ilgili ilk tweetin gerçek olduğuna daha da inanmış. Ama ekrandaki kronometrede süre geri sayımı tamamlanıp 0'a ulaşınca "Bunun büyük bir dolandırıcılık olduğunu anladım" diyor Sebastian.

"Kafamı koltuktaki yastıkların arasına gömdüm, kalp atışım hızlandı. Ailemin hayatını değiştirecek parayı, erken emeklilik ve çocuklarıma tatile gitme hayallerimi boşa düşürmüştüm."

"Üst kata çıkıp yatağın kenarına oturdum. Karımı uyandırıp ne büyük bir hata yaptığımı anlattım." Sebastian o gece hiç uyuyamamış. Parasının tamamını ya da en azından bir kısmını geri alabilmek umuduyla dolandırıcılık yapan web sayfasına e-postalar göndermiş, Elon Musk'ın sahte Twitter hesabına tweetler atmış. Sonuç alamayınca, parasını kaybettiğini kabullenmek zorunda kalmış.

BBC Türkçe'nin haberine göre; Amsterdam'daki blok zinciri teknolojisi danışmanlığı şirketi Whale Alert, Sebastian'ın 10 Bitcoin'i transfer etmesini ve birkaç gün içinde kimliği belirsiz kişilerce paraya çevrilmesini dehşetle izlemiş. Şirket, bu tür dolandırıcılık işlemlerine karşı yetkilileri harekete geçirmeye çalışmış, ama sonuç alamamış.

Blok zincir analistleri, kripto paraların gerçek zamanlı hareketini takip edip eğilimleri gözlemliyor. Eşantiyon Bitcoin "dağıtımı" yoluyla dolandırıcıların büyük paralar elde ettiğini tespit ediyorlar. Sebastian'ın 10 Bitcoini ise tanık oldukları en büyük tek işlemde transfer olmuş.



