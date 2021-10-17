Çılgın Mucit Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın son 1 yıl içerisinde Bitcoin’e yatırım yaptığı biliniyordu. Geçtiğimiz cuma günü Bitcoin fiyatının 60 bin dolar seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte Tesla’nın elde ettiği kar belli oldu. İşte detaylar…

Kripto paraların amiral gemisi Bitcoin, cuma günü gösterdiği fiyat hareketiyle birlikte 14 Nisan tarihinde kaydettiği 64 bin 854 dolar seviyesine adım adım yaklaşıyor.

Cuma günü ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’nun (SEC), bazı Bitcoin ETF’lerini onaylanacağına dair beklentilerin fiyatlamasıyla Bitcoin sert yükseliş kaydetti.

BİTCOİN'DE KAZANÇ YÜZDE 10'A ULAŞTI

Bu gelişmeyle cuma gününe 57 bin 347 dolar seviyesinden başlayan lider kripto para, 62 bin 933 dolara kadar yükseldi. Bir gün içerisinde 5 bin 500 dolardan fazla değerlenen Bitcoin’de kazanç yüzde 10’a yaklaştı.

Gösterdiği sert fiyat hareketinin ardından Bitcoin, son iki işlem gününde ise kar satışlarına sahne oluyor. Piyasanın lideri Bitcoin, bugün 60 bin dolar seviyesinin hemen üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Öte yandan SEC, toplamda 40 adet Bitcoin ETF başvurusunu inceliyor. SEC’in gelecek hafta birden fazla vadeli işlem ETF’si ile ilgili bir karar vermesi bekleniyor.

TESLA’NIN KARI 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Son 1 yıl içerisinde yaptığı yatırımlarla piyasada çok konuşulan ABD’li elektrikli araç üreticisi Tesla’nın Bitcoin’den elde ettiği kar belli oldu.

Eylül ayındaki satıcılı seyrinden kurtularak ralli yapan Bitcoin’in neredeyse 63 bin dolar seviyesine kadar yükselmesi en çok Tesla’ya yaradı.

Bitcoin Treasuries, Tesla’nın elinde tuttuğu Bitcoin miktarını 42 bin 902 adet olarak açıkladı. Dev şirket şubat ayında ise 1.5 milyar dolar civarında Bitcoin alımı yapmıştı.

Fiyatın cuma günü 60 bin doların üzerine çıkmasıyla birlikte Tesla’nın Bitcoin varlığının değeri 2.5 milyar doları aştı. Bu gelişmeyle birlikte şirket Bitcoin yatırımından 1 milyar dolardan fazla kara geçti.

ELON MUSK, BİTCOİN DOGECOİN GİBİ KRİPTO PARALARDA ETKİLİ ROL OYNUYOR

Öte yandan Tesla CEO’su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla birlikte Bitcoin, Dogecoin, Shiba Inu ve Floki Inu gibi kripto paralar üzerinde etkili rol oynuyor.

Bu kapsamda Elon Musk, geçtiğimiz mayıs ayında Bitcoin üretimi sırasında kullanılan enerji miktarının fazla olmasını gerekçe göstererek, Tesla’nın elektrikli araba satışlarında kripto para ile ödemeleri kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Yapılan açıklama sonrası ise Bitcoin resmen tepetaklak olmuştu.

ELON MUSK, SHIBA INU’YU RESMEN UÇURDU

Elon Musk’ın kripto para piyasasına yönelik son yaptığı paylaşım ise ‘Dogecoin katili’ olarak tabir edilen Shiba Inu fiyatında sert yükseliş meydana getirdi.

Elon Musk geçtiğimiz haftalarda Floki isimli Shiba Inu cinsi köpeğinin fotoğrafını Twitter üzerinden paylaşmıştı. Bu gelişme sonrası Shiba Inu yüzde 400’e yakın değer kazanmıştı.



