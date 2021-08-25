Ekonomi Bitcoin'i olanlar dikkat! Citigroup devreye giriyor

Bitcoin'i olanlar dikkat! Citigroup devreye giriyor

Ekonomi

Bitcoin'i olanlar dikkat! Citigroup devreye giriyor

Kripto paralar dev finans kuruluşlarının ilgisini çekmeye başladı. Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Citigroup, Bitcoin işine giriyor.

25 Ağustos 2021, Çarşamba 10:23 Son Güncelleme:
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Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Citigroup, Bitcoin için vadeli kontratlarda alım-satım yapmaya hazırlanıyor.

Kripto paralar dev finans kuruluşlarının ilgisini çekmeye başladı. Citigroup, Bitcoin'de vadeli işlem yapmak için hazırlıklarına başladı. Citigroup, Chicago'da Bitcoin vadeli kontratlarında işlem yapmak için personel işe almaya başladı.

BİTCOİN ALIM SATIMI YAPABİLMEK İÇİN REGÜLATÖRDEN ONAY BEKLİYORLAR

Citi'nin, Bitcoin vadeli alım-satım operasyonunu yapabilmesi için Londra'daki regülatörlerden onay alması gerekiyor. Gerekli işlemleri başlatan Citi'nin yakın zamanda işlemlere başlaması bekleniyor.

GOLDMAN SACHS DA BAŞLAMIŞTI

Geçtiğimiz Mayıs ayında Goldman Sachs, bazı müşterilerine türevler yolu ile Bitcoin'e erişim sağlamıştı.

BİTCOİN BUGÜN GERİLEDİ

Bir süredir 30 bin dolar civarında seyreden Bitcoin, Pazartesi günü 50 bin dolar seviyesini yeniden aştı. 3 ayın en yüksek rakamını gören Bitcoin'in tarihi yüksek seviyesi 64 bin 813 dolardı. 50 bin dolar seviyesinde tutunamayan Bitcoin bugün 47 bin 599 dolara kadar geriledi. 


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