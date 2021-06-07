Ekonomi Bitcoin'i ulusal para birimi olarak kabul edecekler

Bitcoin'i ulusal para birimi olarak kabul edecekler

Ekonomi

Bitcoin'i ulusal para birimi olarak kabul edecekler

El Salvador Devlet Başkanı Bukele, Bitcoin'i ulusal para birimi olarak kabul etmeye hazırlandıklarını duyurdu.

07 Haziran 2021, Pazartesi 09:25 Son Güncelleme:
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Bitcoin’i ülkesinde ulusal para haline getirmek için önümüzdeki hafta bir yasa tasarısını meclise sunacağını açıklayan Bukele’nin planı Kongre’de desteklenirse, El Salvador, dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke olma özelliğini kazanacak.

Yasanın, yürürlüğe girmeden önce yasama meclisinin onayından geçmesi gerekiyor. Ancak Bukele’nin partisinin yasama organını sıkı bir şekilde kontrol ettiği bilindiğinden, El Salvador, büyük ihtimalle dünyada ilk olma şansını yakalayacak.

PARA GÖNDERİMİ KOLAYLAŞACAK

Bitcoin, ülkenin resmi para birimi olan ABD Doları ile birlikte kullanılacak. Bukele, Bitcoin’in ülke dışında yaşayan El Salvadorluların memleketlerine para göndermelerini kolaylaştıracağını söyledi ve “Kısa vadede istihdam yaratacak ve resmi ekonominin dışında kalan binlercesinin sisteme dahil edilmesini sağlayacak” dedi.

El Salvador’un ekonomisi büyük ölçüde, ülke dışında çalışanların gönderdiği paraya bağımlı. Bu paralar ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın yüzde 20’sini oluşturuyor. İki milyondan fazla Salvadorlu ülke dışında yaşıyor ve her yıl ülkelerine 4 milyar dolardan fazla para gönderiyor. Şu anda yollanan paralardan komisyon kesiliyor, ulaşması günler alıyor.


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