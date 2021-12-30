Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 13 yıl önce ortaya çıkan dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin’in hala kim olduğu belli olmayan mucidi ile ilgili açıklamada bulundu. Musk, kripto para birimi uzmanı Nick Szabo'nun dijital para birimi Bitcoin'in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto olabileceğini söyledi.

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, katıldığı bir yayında 13 yıl önce ortaya çıkmasına karşılık hala kim olduğu bilinmeyen Bitcoin’in mucidini duyurdu.

BU FİKİRLERDEN HERKESTEN DAHA FAZLA SORUMLU KİŞİLERİ SAYDI

Yapay zeka araştırmacısı Lex Fridman’ın Bitcoin’in yaratıcısı Nakamoto'nun gerçek kimliği hakkında ne düşündüğü sorusuna Musk, "Bitcoin'in piyasaya sürülmesinden önce fikirlerin evrimine bakabilir ve bu fikirler hakkında kimin yazdığını görebilirsiniz" dedi.

Dünyanın en zengin insanı, Bitcoin'i kimin yarattığını "açıkça" tam olarak bilmediğini, ancak Szabo'nun teorilerinin dünyanın önde gelen kripto para biriminin yaratılması için temel göründüğünü söyledi.

"Görünüşe göre Nick Szabo, bu fikirlerin evriminden muhtemelen herkesten daha fazla sorumlu" diyen Musk, "O Nakamoto olmadığını iddia ediyor, ama bunun ne burada ne de orada olduğundan emin değilim. Ancak Bitcoin'in arkasındaki fikirlerden herkesten daha fazla sorumlu olan kişi gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Bitcoin ilk olarak Ekim 2008'de, insanların bir veya belki de birkaç kişi olabileceğine inandıkları bir takma ad olan Satoshi Nakamoto tarafından ortaya çıkarılırken, 2014 yılında, bir dilbilim araştırmacıları ekibi, Szabo ve diğer 10 potansiyel yaratıcının yazılarının yanı sıra Nakamoto'nun Bitcoin teknik incelemesini inceledi.

Araştırmacılar, "Szabo'nun yazısı ile Bitcoin teknik incelemesi arasındaki dilsel benzerliklerin sayısı esrarengiz" derken, "diğer yazarların hiçbirinin onun kadar iyi bir eşleşme yakalayamadığını" aktardı.

2015 New York Times raporu da, Bitcoin'in ortaya çıkışını Nick Szabo’ya bağlıyor.

Szabo, Bitcoin ve blok zinciri teknolojisinin tarihi hakkında konuşmalar gerçekleştirirken ancak dijital varlığın arkasındaki isimsiz mucit olduğu iddialarını defalarca reddetmişti.



