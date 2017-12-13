Bitki özleri ile cilde dost temizlik

EVİNİZDE DOĞAL TEMİZLİK

Ekolojik temizlik ürünleri markası Frosch'un yeni ürünleri arasında; Yeşil Limonlu Bulaşık Makinası Tableti, Marsilya Sabunlu Çok Amaçlı Temizleyici ve Deniz Mineralli Sıvı Çamaşır Deterjanı yer alıyor.Yemek kirlerini, bulaşık makinesinde biriken yağ ve kireç kalıntılarını yok etmek üzere geliştirilen Yeşil Limonlu Bulaşık Tableti, içerdiği limon özleri ile etkili ve doğal bir temizlik sağlıyor.Frosch’un koruyucu ve renklendirici içermeyen, dermatolojik olarak test edilmiş bir diğer ürünü de çamaşır deterjanı. İçeriğinde yer alan deniz minerali özleri, ürünün en önemli özelliği. Çevreci bir deterjan olan ürün geri dönüşüme uygun bir ambalaja sahip.Farklı yüzey ve zeminlerde özellikle banyo ve mutfak temizliğinde ise Marsilya Sabunlu Çok Amaçlı Temizleyiciyi deneyebilirsiniz. Etkili kir temizliği sağlayan çok amaçlı temizleyici, Marsilya sabunu özleriyle yüzeyleri yıpratmadan besleyip koruyor.