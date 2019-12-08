Bitkiler strese girdiğinde ultrasonic sesler çıkarıyor

Son yıllarda, bitkilerin görme, duyma ve koklama kabiliyetine sahip olduğu ortaya konmasına rağmen, genellikle sessiz olduğu düşünülüyordu. Fakat şimdi, ilk defa, stresli olduklarında sesler çıkardıkları tespit edildi. Bitkilerin seslerini kaydeden araştırmacılar, çiftçilerin susuzluk çeken mahsulleri dinleyebilecekleri bu durumun tarım alanının yeni bir yol açabileceğini düşünüyorlar.

Newscientist'in haberine göre, İsrail’deki Tel Aviv Üniversitesi’nden Itzhak Khait ve ekibi domates ve tütün bitkilerinin su sıkıntısı yaşadıklarında veya sapları kesildiğinde insanların duyamayacağı frekanslarda ses çıkardığını buldu.

Mikrofonlar, bitkilerden 10 santimetre uzağa yerleştirildi ve araştırmacılar 20 ila 100 kilohertz'lik ultrasonik sesleri topladı. Ekip, böceklerin ve bazı memelilerin 5 metreye kadar mesafeden duyabileceklerini söylüyor. Araştırmacılar, bunun da böceklerin de stresli bir bitkinin üzerine bir damla su koymaya karar verebileceğini öne sürüyor. Bitkiler bile diğer bitkilerin su az olduğunu duyabilir ve buna göre tepki verebilirler. Bu çalışma ile ilk aşamada suya aç bitkinin, kesilmiş bitkiden daha yüksek sesler çıkardığı anlaşıldı.

Araştırmacılar bilimsel olarak yayımlamadıkları bu çalışma hakkında “Bu bulgular, şu ana kadar neredeyse sessiz olduğu düşünülen bitki krallığı hakkında düşünme biçimimizi değiştirebilir” diyor.

Ancak bu yeni çalışma, bitkilerden gelen seslerin belli bir mesafeden ilk kez ölçüldüğü bir çalışma olarak nitelendiriliyor. Bu çalışma ile bitkilerin çıkardığı sesleri ayırt ederek stresin ne olduğunu bulmak mümkün olacak. Araştırmacılar, bu çalışmanın çiftçilerin susuz ve stresli bitkileri dinlemelerini sağlayarak bu alanda hassas tarım alanlarının yaratılmasında önemli bir yol açabileceğini düşünüyor.



