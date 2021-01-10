Bitkilerin de beslenmeye ihtiyacı vardır

YUMURTANIN KABUĞU

Kök ve sürgünlerin iyi büyümesini destekleyen kalsiyumun eksikliğini, bitkilerin yaprak uçlarının solmaya başlamasından anlayabilirsiniz. Çare, yumurta haşlama suyunu sulamada kullanmak ya da pişmiş yumurta kabuklarını toprağa karıştırmak. Demir eksikliği olan bitkinin yaprakları sarıya döner, damarları yeşil kalır. Dut yaprakları veya soğan kabukları bekletilmiş su kullanılabilir.

ÇEKİRDEĞİ KAVURUNCA

Azot, kuvvetli büyümeyi getirir. Çim veya otları suda üç gün bekletip süzdükten sonra suyu bitkilerinize verebilirsiniz. Genel bir besin olan potasyum, tüm bitkilerin sağlığını ve gücünü artırır. Muz kabuklarını suda bekletip süzdükten sonra elde ettiğimiz suyu normal su ile seyreltip bitkilerimize verebiliriz. Manganez eksikliğinde yapraklar sararır. Ay çekirdeği veya kabak çekirdeğini hafif kavurup beklettikten sonra bitki toprağına ilave edebiliriz.

MADEN SUYU ÇÖZÜMÜ

Fosfor, bitkilerin kök büyümesi ve gelişimini destekler. Daha fazla çiçek açtırır. Fosfor takviyesi için bir miktar üzüm pekmezi su ya da süt ile karıştırılıp bitkiye verilebilir. Magnezyum eksikliğinde yaşlı yaprakların damarları arasında benekli sararma görülür. Kabak çekirdeklerini kavurup bitki toprağına ilave edebilirsiniz. Maden suyunu bir gün ağzı açık beklettikten sonra su ile karıştırıp bitkiye verebilirsiniz. Bu bilgileri hepimiz parça parça duymuşuzdur. Topluca yazmamda yardımı dokunan ‘Tohum Medeniyeti’ Twitter hesabı oldu. Teşekkürlerimle...

ATA’NIN ADINI TAŞIYAN GÜZEL

Atatürk çiçeğinin adının hikayesi ilginç. İddiaya göre, Vanderbit Üniversitesi profesörü, Doktor Kirk Landın, laboratuvarda elde ettiği yeni kırmızı çiçeğe, Atatürk ile tanışan ve ona hayran olan başka bir profesörün önerisiyle bu ismi vermiş. Bitkinin yılın başında açan sarı renkli ufak çiçekleri var. Bu çiçeklerin altında yer alan ve yaklaşık iki ay süreyle nar kırmızısı renginde kalan çanak yaprakları, çoğunlukla çiçek sanılır. Güzel görüntüsüyle Ata’ya yakışan çiçeği Atatürk’ün de çok sevdiği biliniyor.