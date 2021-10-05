Bitkin düşüren 10 hastalık

1-KANSIZLIK (ANEMİ)

Vücudumuzun ihtiyacı olan oksijeni hücrelere taşıyan kırmızı kan hücrelerimizdeki hemoglobin miktarının azlığına kansızlık (anemi) denir. Yorgunluğun önemli sebeplerindendir. Üreme çağındaki kadınlar ve çocuklarda sık görülür. Yoğun adet kanamaları kadınlarda kansızlığa yol açar. Anemide yorgunluğa halsizlik, çarpıntı, nefes darlığı, üşüme gibi belirtiler de eşlik eder. Bu şikâyetleri olan birisinin kan tetkiklerine bakıldığında anemi rahatlıkla teşhis edilebilir.

2- DEPRESYON

Yorgunluğun başlıca sebepleri arasındadır. Depresyondaki kişi hiçbir şeyden zevk almaz. Eskiden ilgi duyduğu etkinlerden uzaklaşır. Uyku düzeni değişir ya aşırı uyur ya da uyuyamaz. Halsiz, yorgun ve bitkin hisseder, kişinin yaşam enerjisi yoktur. Nedensiz ağlama nöbetleri, değersizlik hissi, ileri aşamada ‘Ölsem de kurtulsam’ gibi düşünceleri vardır. Bu tür belirtileri 2 haftadan uzun süredir yaşıyorsanız depresyonda olabilirsiniz, mutlaka bir psikiyatri uzmanına başvurun.

3-TİROİD HASTALIKLARI

Tiroid hormonu, insan metabolizmasını düzenleyen en önemli hormondur. Tiroid bezi hem az çalıştığında hem de fazla çalıştığında yorgunluk görülebilir. Hipotiroidi dediğimiz tiroid bezinin az çalıştığı durumda tiroid hormonu azlığından enerji ihtiyacı ve yorgunluk ortaya çıkar. Hipertiroidide yani tiroid bezinin aşırı çalıştığı durumda ise aşırı hareketlilik ve enerji harcanması nedeniyle yorgunluk hissi olur.

4-KANSERLER

Son zamanlarda hem ülkemizde hem de dünyada kanser görülme sıklığı giderek artıyor. Kanser hücreleri normal hücrelere göre daha fazla enerji harcıyor. Bu durumda yorgunluğa neden olabiliyor. Kanser hastalarında yorgunluğun yanında kilo kaybı ve kanser tipine göre vücutta çeşitli ağrılar da eşlik edebiliyor. Bu tür şikayetleri birkaç haftadan daha uzun süredir yaşıyorsanız mutlaka doktora başvurun. 2 3

5-FİBROMIYALJİ

Fibromiyalji; yorgunluk, uyku düzensizlikleri ile karakterize ağrılı bir kas sistemi hastalığıdır. Kişi kendini sürekli yorgun hisseder. Hastalar genellikle ‘Her tarafım ağrıyor, hep yorgunum’ şikâyeti ile doktora başvurur.

6-YETERSİZ VEYA KALİTESİZ UYKU

Vücudumuz gün içinde tüm hücreleriyle bir fabrika gibi çalışır. Gece olduğunda ise bu hücreler dinlenmek ister. Uyku saatinde hücreler kendini dinlemeye alır yani uyku haline geçer. Eğer kişi yeterli ve kaliteli uyumazsa tüm vücut olumsuz etkilenir ve yaygın bir yorgunluk ortaya çıkar.

7-DİYABET (ŞEKER HASTALIĞI)

Diyabet; kan şekeri yüksekliği, insülin direnci veya insülin yokluğu ile karakterize sistemik bir hastalıktır. Diyabette daha çok şeker yüksekliği, sık idrara çıkma, çok yeme ve su içme şikâyetleri ön planda olsa da yorgunluk da önemli belirtilerdendir. Özellikle yemeklerden sonra yorgunluk, halsizlik, uyku hali gibi şikayetleriniz oluyorsa kan şekeri metabolizmanızda sorun olabilir.

8-KALP HASTALIKLARI

Kalp, vücudumuzun oksijenlenmesi için kanı bedenimizin her tarafına pompalayan bir organdır. Kalp hastalıklarında yeterince kan pompalanmadığından vücudun oksijenlenmesi ve hücrelerin beslenmesi bozulur. Bu da yorgunluk, nefes darlığı ve çarpıntı gibi şikâyetlerin ortaya çıkmasına sebep olur.

9-KARACİĞER VE BÖBREK HASTALIKLARI

Karaciğer ve böbrekler birçok mineral ve vitamin metabolizmasının düzenlendiği organlardır. İki temel organın yetmezliği sonucu hem mineral hem de vitamin eksiklikleri ortaya çıkar. Bunun sonucunda yorgunluk, halsizlik gibi şikâyetler kaçınılmazdır. Enfeksiyonların neredeyse tümünde ortak şikayet yorgunluk ve halsizliktir. Enfeksiyonlarda bağışıklık sistemi aktif olarak çalışır ve vücut enerjisinin çoğunu savunmaya ayırır. Bu nedenle vücudun enerji gereksinimi artar ve yorgunluk ortaya çıkar. Yorgunluğun yanında ateşin de olması öncelikle enfeksiyonları akla getirmeli.

10-ENFEKSİYON

Enfeksiyonların neredeyse tümünde ortak şikayet yorgunluk ve halsizliktir. Enfeksiyonlarda bağışıklık sistemi aktif olarak çalışır ve vücut enerjisinin çoğunu savunmaya ayırır. Bu nedenle vücudun enerji gereksinimi artar ve yorgunluk ortaya çıkar. Yorgunluğun yanında ateşin de olması öncelikle enfeksiyonları akla getirmeli.

Ne zaman doktora gidilmeli?

Sebepsiz yorgunluk, Yorgunluğa eşlik eden ateş, Açıklanamayan kilo kaybı, Depresif duygular, Yüksek kan basıncı, çarpıntı, nefes darlığı, Çok su içme, çok yemek yeme, Vücutta sebepsiz ağrılar, Zihinsel bozulma, kafa karışıklıkları, Yorgunluğa eşlik eden kronik kabızlık veya ishal, Makattan kan gelmesi, Kanlı idrar, Şiddetli baş ağrısı, Baygınlık hissi, baş dönmesi, Vücutta fark edilen kitle ve yumrular, Sebepsiz kilo alma gibi şikayetleriniz varsa vakit kaybetmeden bir uzmana başvurun.





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