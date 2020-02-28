Bitkin ve düşünceli Serenay

Görüntü vermemek, açıklama yapmamak için basından köşe bucak kaçan Serenay Sarıkaya, Caddebostan’da ortaya çıktı. Güzellik merkezinde 3 saat geçiren oyuncunun yardımcısı muhabirlere “Boşuna beklemeyin, konuşmayacak” dedi. Sarıkaya’nın bitkin hali dikkat çekti.

Aşk önlemleri...

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk nedeniyle magazinin gündeminin ilk sırasında. İki günde bir TT olan Sarıkaya peşindeki kameralar nedeniyle sokakta yürüyemez hale geldi. Oyuncu kendince şöyle önlemler almıştı...