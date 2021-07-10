Bitlis Eren Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak
Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü 19 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.
10 Temmuz 2021, Cumartesi 17:06 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre "Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür "açıklaması yapıldı.