Türkiye Bitlis Eren Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak

Bitlis Eren Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak

Türkiye

Bitlis Eren Üniversitesi 19 Öğretim Üyesi alacak

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü 19 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu.

10 Temmuz 2021, Cumartesi 17:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre "Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür "açıklaması yapıldı.


detaylar için tıklayınız 


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Kılıçdaroğlu acele etmez
Hakan Çelik
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Madem öyle...
Rauf Tamer
Murat Çelik
Üç yıl önce dün, Çorlu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Umudumuz kadınlar
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Güzel Melisa, çok hayranım sana...
Şirin Sever
Banu Şen
Tohumun can bulduğu her karış toprağı bereketli: Sakarya
Banu Şen
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Altınbaş Üniversitesi 3 öğretim üyesi alacak