Türkiye Bitlis Eren Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel

Bitlis Eren Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel

Türkiye

Bitlis Eren Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü 4/B Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.

13 Aralık 2021, Pazartesi 17:34 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci maddenin b) fıkrası gereğince “yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans/Ön Lisans/Ortaöğretim 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle” aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır" açıklaması yapıldı.

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