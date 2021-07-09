Türkiye Bitlis Eren Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak

Bitlis Eren Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak

Türkiye

Bitlis Eren Üniversitesi 5 öğretim görevlisi alacak

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim görevlisi alacağını duyurdu.

09 Temmuz 2021, Cuma 16:33 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Detaylı bilgi Üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren en az 15 gündür" açıklaması yapıldı.

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