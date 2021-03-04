Bitlis şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

Türkiye'yi yasa boğan haber akşam saatlerinde Bitlis'ten geldi. Bingöl'den havalanan Kara Kuvvetleri'ne ait bir helikopterin Tatvan'da düştüğü açıklandı. Kazada şehit düşen askerlerimizin kimlikleri de belli olmaya başladı.

ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ ŞÜKRÜ KARADİREK (29) - (AFYONKARAHİSAR)

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasin Evcin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, 29 yaşındaki Helikopter Teknisyen Kıdemli Astsubay Şükrü Karadirek'in şehadet haberini, Osmangazi Mahallesi'nde oturan baba İbrahim ve anne Şerife Karadirek'e ulaştırdı. Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HAKAN GÜL (45) - (AMASYA)

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı.

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Gül’ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.



