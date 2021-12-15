Bitlis'te 16 kilo eroin ele geçirildi
Bitlis'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta 16 kilo 600 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
15 Aralık 2021, Çarşamba 00:21 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında yol kontrolleri yaptı.
Kontrollerde şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 16 kilo 600 gram eroin ele geçirilirken, sürücü B.D. gözaltına alındı.
Ceren ÇALIŞKAN/BİTLİS (DHA)