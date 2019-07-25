Bitlis’te arazi kavgası kanlı bitti

Olay, saat 20.30 sıralarında Güroymak İlçesinin Günkırı Beldesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan beldedeki bazı kişiler arasında tartışma başladı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Akrabaların da katılmasıyla silahlı kavgaya dönen olayda Maşallah Taner ve Allahverdi Yılmaz hayatını kaybederken, Nihat Ertan, Nuriye ve Mezher Soyalan ise yaralandı.

Yaralılar, Güroymak Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınırken, polis ve jandarma iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için beldede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA