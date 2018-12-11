Bitlis’te bazı okullar tatil edildi

Meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu kar yağışı Bitlis ve ilçelerinde etkili olmaya başladı.

Gündüz saatlerinde fırtına ve yağmurun etkili olduğu Bitlis’in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Lapa lapa yağan kar sebebiyle kent tamamen beyaza bürünürken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede bir düşüş yaşandı. Özellikle Tatvan – Bitlis arasında bulunan Rahva Bölgesinde yoğun şekilde etkili olmaya başlayan kar yağışı sebebiyle görüş mesafesi de düştü.

KAR KALINLIĞI 5 SANTİMETREYİ BULDU

Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken, yola çıkacak olan sürücülerin dikkatli olmaları konusunda ise uyarılar yapılıyor.

Öte yandan, karla mücadele ekipleri ise olası bir duruma karşı hazır bekletiliyor.

BAZI OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bitlis’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerdeki okullarda YİBO ve pansiyonlu öğrenciler hariç tatil edildi.

HAMİLE VE ENGELLİ PERSONELE İDARİ İZİN

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 12 Aralık Çarşamba günü idari izinli sayılmalarına karar verildiği belirtildi.



