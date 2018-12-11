Bitlis’te kar yağışı başladı

Meteoroloji'nin günler öncesinden duyurduğu kar yağışı Bitlis ve ilçelerinde etkili olmaya başladı

11 Aralık 2018, Salı 19:42
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Bitlis’te kar yağışı başladı

Gündüz saatlerinde fırtına ve yağmurun etkili olduğu Bitlis’in Tatvan ilçesinde akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu.

Lapa lapa yağan kar sebebiyle kent tamamen beyaza bürünürken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede bir düşüş yaşandı.

SÜRÜCÜLERE DİKKATLİ OLUN UYARISI

Özellikle Tatvan – Bitlis arasında bulunan Rahva Bölgesi'nde yoğun şekilde etkili olmaya başlayan kar yağışı sebebiyle görüş mesafesi de düştü.

Kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken, yola çıkacak olan sürücülerin dikkatli olmaları konusunda ise uyarılar yapılıyor. 

Öte yandan, karla mücadele ekipleri ise olası bir duruma karşı hazır bekletiliyor. 

BİTLİS (İHA)

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